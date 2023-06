El capitán del Unicaja Alberto Díaz ha desvelado este lunes cómo se encuentra físicamente tras perderse la eliminatoria de cuartos de final frente al Lenovo Tenerife y antes de afrontar a partir del viernes el cruce de semifinales frente al Barça: “Estoy muy bien, con ganas de volver a competir. Ha sido largo y duro no poder estar en los cuartos de final, pero me encuentro bien y con ganas. Ya todo está bajo control, no jugar esos cuartos me vino muy bien para poder coger tono y que todos estuviésemos más tranquilos, y ahora llego perfectamente”, anunció.

Ahora, el base buscará de nuevo meterse en la dinámica del equipo: “El equipo va como un avión y es complicado meterse inmediatamente en su ritmo. Me centro en hacer lo que sé hacer, intentar aportar mi granito de arena. El equipo siempre me ayuda a meterme e integrarme”.

Sobre el rival, el Barça, Díaz indicó que es un equipo al que ve muy bien. "He visto la eliminatoria contra el Valencia Basket y creo que están en su mejor momento de juego, de baloncesto. Hay que tener mucho cuidado porque están en un buen momento de forma. Si ves la eliminatoria de cuartos te das cuentas que es una máquina muy bien engrasada, donde todos participan y todos te pueden ganar el partido”.

Acerca de favoritismos, Díaz ha expuesto que “el Barça quedó por delante de nosotros en la liga, tiene factor cancha y pienso que son favoritos”. Además, añadió que la clave para la eliminatoria es que “tenemos que ser nosotros mismos si queremos rascar algún partido en Barcelona. Lo fundamental es defender y correr”.

Preguntado por la gran respuesta de la afición malagueña, que ha agotado las entradas para el tercer partido en apenas un día, Díaz aseguró: “sabemos que aquí somos mucho más fuertes, la afición siempre nos da un plus, y por eso rascar un partido en Barcelona es nuestro objetivo para poder jugar dos en el Carpena. Con la afición todo es mucho más fácil”.

Por último, el jugador malagueño apuntó que el objetivo de esta temporada “era volver a recuperar nuestro sitio en el baloncesto nacional e internacional, creo que hemos conseguido meter a Unicaja de nuevo entre los grandes y para nosotros es un orgullo y ahora tenemos que mantenerlo. Hemos demostrado que somos un equipo ambicioso, que queremos más y queremos ganar. No hemos venido aquí para cumplir un objetivo, sino para intentar ganar y llegar a la final”.

Djedovic: "Si ganamos un partido en Barcelona, la eliminatoria cambiaría muchísimo"

Por su parte, Nihad Djedovic apuntó que, dejando los partidos de Copa del Rey al margen, “contra el Lenovo Tenerife tuvimos los dos mejores encuentros de la temporada, justo cuando teníamos que estar a tope. Ha sido un gusto jugar en el Carpena y ganar aquí contra un gran equipo. Ahora en semifinales jugamos contra el Barça, que en cualquier deporte es favorito. Va a ser duro, ellos son un equipazo acostumbrado a jugar estos partidos y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo más para buscar nuestro mejor nivel”, dijo.

El alero germano-bosnio ha recordado lo que pasó en el tiempo muerto que cambió el partido en el segundo punto de la eliminatoria ante los canarios: “Yo tomé esta decisión. Le dije a Ibon Navarro que no entrase en el tiempo muerto, que tenía que decirle algo al equipo ya que en ese momento jugábamos con mucha presión, teníamos ganas de ganar el partido en el primer cuarto y así no se puede jugar, y menos en una eliminatoria de play off. Así que quise decirle al equipo que todo estaba bien, que teníamos que jugar los 40 minutos, daba igual si estabamos 20 arriba o abajo. Que teníamos que creer en nuestras posibilidades y que todo empieza por atrás, en la defensa. Fue un momento en el que pensé que sería bueno que uno de nosotros dijese algo y esto nos ayudó muchísimo. Podía haber sido yo u otro jugador, estas cosas pasan durante la temporada, y significa que estamos todos en el mismo camino y queremos ganar”.

En cuanto al Barça, “es el favorito, es un equipazo, y nosotros, como dice Ibon antes de los partidos, tenemos que disfrutar del baloncesto, de este momento, y así tenemos que jugar. Debemos buscar nuestras opciones, nuestro juego, y si lo encontramos vamos a estar bien y tendremos muchísimas posibilidades. Si esto es suficiente para ganar lo veremos, pero no tenemos que olvidar que nosotros hemos hecho una gran temporada, que nuestro objetivo era estar en los play off y ahora estamos peleando por estar en la final, que no está mal”.

Djedovic afirmó que los siguientes encuentros contra el Barça en semifinales poco tendrá que ver con los ya disputados en la liga regular de la competición: “Veo estos partidos totalmente diferentes a los de la temporada. el ambiente y las emociones en el play off son diferente y el Barça, después de la Final Four, tiene una mayor ambición por jugar la final y ganar la liga. Lo sabemos y no debemos relajarnos y pensar que por ganar la Copa del Rey vamos a vencerles fácil, porque esto no funciona así. Ellos están acostumbrados a jugar estos partidos, es como un día más en la oficina para ellos, pero para nosotros es especial, esa es la diferencia. Tenemos que ser humildes, creer en nuestras posibilidades, que son muchas, e intentar jugar todos los partidos al mejor nivel posible”.

Para Djedovic: “si somos capaces de ganar un partido en el Palau la eliminatoria cambia muchísimo, en el aspecto de juego, de emociones. Sabemos que habrá un ambientazo en el Carpena y que va a ser muy duro para ellos, y ojalá podamos venir con una victoria desde Barcelona para poder competir aún más para llegar a las finales”.

Por último, se ha mostrado satisfecho por la respuesta de la afición de cara al tercer partido de la eliminatoria, no quedando entradas disponibles a la venta: “Por cómo jugamos y lo que hemos hecho es algo normal que la gente venga y las entradas del pabellón estén agotadas. Hemos trabajado mucho esta temporada para tener este pabellón lleno, que la gente hable de nosotros y tenemos que trabajar aún más para que se quede y nos apoye, no lo podemos perder. Tenemos que cuidar esto y saber que la gente nos quiere y tenemos que trabajar para ellos”, finalizó.