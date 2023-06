Barça-Unicaja: Difícil, sí; pero no imposible

Con respeto, pero sin ningún miedo. Sin nada que perder y con mucho que ganar. Con ilusión y sin ningún complejo. Sabiendo que el reto es difícil, sí; pero no imposible. Así encara este miércoles el Unicaja el inicio de su cruce de semifinales del play off por el título de la Liga Endesa en el Palau Blaugrana (21 horas). El Barça de Sarunas Jasikevicius es el favorito, pero este Unicaja no entiende de apuestas ni de favoritismos. Lo demostró en la Copa del Rey de Badalona en febrero y lo quiere también hacer en esta «semi» al mejor de 5 partidos.

Ibon Navarro y sus chicos viajaron a Barcelona con sus 13 «guerreros» dispuestos para la batalla (solo Augusto Lima es baja segura). Alberto Díaz está de vuelta tras sus problemas musculares y David Kravish está tocado en el tendón, pero parece que no corre peligro su presencia en el parqué del Palau. Si no hay contratiempo, el canterano Mario Saint-Supéry será el descarte de un Unicaja empeñado en seguir haciendo historia en esta temporada, que será ya inolvidable pase lo que pase en estas semifinales. El Unicaja "ficha" a Alberto Díaz para las semifinales de la Liga Está claro que para ganar en la cancha del Barça será necesario un partido muy completo de todo el equipo. Será vital, por ejemplo, estar a un muy buen nivel en el rebote. También tener acierto en el lanzamiento exterior y poder correr para enloquecer el partido. El Barça es un rival con muy pocos defectos y que llega a esta «semi» bastante exigido después de una temporada con doble fiasco en la Copa del Rey y en la Euroliga. Racha blaugrana Solo dos datos para explicar el desafío que tiene por delante el Unicaja: el Barça ha ganado esta temporada liguera todos los partidos de Liga Endesa que ha jugado ene el Palau Blaugrana. Los 17 de la Fase Regular y el del play off de cuartos de final contra el Valencia Basket. Una pasada que explica lo arropado que se siente el equipo jugando al amparo de sus aficionados. Otro registro también para enmarcar: de los últimos 26 partidos de Liga, el Barça ha ganado 24. Solo ha perdido, desde el 4 de diciembre del pasado 2022, en las canchas del Casademont Zaragoza (85-83) y en la del Surne Bilbao Basket (82-80). Una pasada. El plan de Ibon para eliminar al Barça El equipo cajista dio muy buena imagen en los cuartos de final contra el Lenovo Tenerife y a eso habrá que aferrarse para pensar en que el reto es posible. En un play off de este tipo, al mejor de 5 partidos, es evidente que el objetivo para el Unicaja en estas dos primeras entregas de la eliminatoria en tierras catalanas es sumar al menos una victoria. Si puede ser este primer partido, fantástico. Si no, el viernes. Lo importante es poder traer a Málaga la serie semifinal con al menos un 1-1, que aumentaría considerablemente las opciones cajistas de estar en la finalísima. La primera oportunidad ya está aquí. Es muy difícil, sí; pero no es imposible.