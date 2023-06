Ibon Navarro es consciente del reto que tiene por delante el equipo en este play off de semifinales contra el Barça, pero está confiado en que el Unicaja tenga opciones de dar la sorpresa ante un rival que es favorito en este cruce. "Sabemos que podemos ganarle al Barça, la pregunta es cuántos partidos les puedes ganar. Estamos con mucha ilusión y ellos algo más apretados porque no han ganado la Copa ni la Euroliga. Es un club por prestigio que tienen que ganar títulos. A ver si podemos jugar un buen primer partido, segundo, tercero... y ver dónde estamos, Tenemos que centrarnos en qué hay que hacer para ser competitivos contra un equipo que tiene estrellas en todas las posiciones".

El técnico cajista considera que el dominio del rebote será clave. "Tenemos que controlar el rebote. Es definitivo contra ellos. Cualquiera que quiera competirles tiene que equilibrar la batalla del rebote. Luego es verdad que cualquier jugador puede desequilibrar la serie, Kuric, que no ha sido muy protagonista esta temporada, ahora está siendo muy importante. Mirotic, Abrines, Satoranski, Laprovittola, Jokubaitris... Son 15 jugadores. Veremos a ver quiénes juegan. Yankuba nos va a yudar, seguro en el rebote. Por encima de cualquier otro detalle, será clave rebotear bien. Tenemos que estar serios bajo los aros y controlar el ritmo del partido", apuntó

El sistema de competición cambia ahora en semifinales, con un cruce al mejor de 5 partidos. El entrenador cajista no cree que haya partidos más importantes que otros y solo piensa en el del miércoles, el primero de la serie. "Solo pienso en el primer partido. He ganado dos veces la liga y las dos 0-3. No creo en eso de que hay que robar uno de estos dos para pasar. Es evidente que para estar en la final habrá que ganar uno de Barcelona. Ellos vienen de una serie no muy dura en cuanto a ritmo contra el Valencia, nosotros vamos a una velocidad de crucero muy alta. No creo que sea muy fácil ganar dos partidos seguidos en 48 horas".

Respecto a la presión que hay en Barcelona para que su equipo gane la Liga y no se quede en blanco esta temporada, Navarro no cree que eso sea importante para él y sus jugadores. "Esto es algo que no depende de nosotros, lo del ruido respecto al rival. Cómo les afecte es algo que no me preocupa. La carrera de cualquier deportista mejora si ganas. Pase lo que pase con todos ellos es mejor que ganen a que pierdan. Solo me preocupa lo mío", dijo.

Kravish, con problemas en el talón

Por lo que se refiere a la situación del equipo desveló que David Kravish no está al cien por cien físicamente. "Tenemos problemas con David Kravish en el talón, no pudo entrenar el lunes y no está bien, pero creo que estará para el partido", apuntó.

El Barça es favorito, pero Ibon Navarro cree que en lo baloncestístico está más igualada la serie de lo que dicen las apuestas. "Mi sensación al hablar con gente del baloncesto no es la misma que la de las casas de apuestas. Son favoritos, pero hay menos margen de sorpresa que en un partido de Copa. No lo sé. Creo que estamos preparados físicamente para jugar 5 partidos en 10 días. Creo que estamos bien y confío en el hambre de nuestros jugadores y en nuestra capacidad de adaptarnos a las circunstancias que se presenten durante el partido. Creo que nos hemos ganado el respeto del mundo del baloncesto. Ganamos la Copa, eliminamos al Tenerife, hemos hecho una buena temporada.... El Barça sigue siendo favorito, pero nos hemos ganado respeto".

Respecto al plan de partido, el entrenador del Unicaja sí que dio una pista sobre lo que le gustaría. "Si vamos a un tanteo alto con el Barça yo estaría muy contento. Pero no lo creo por el tipo de ritmo que llevan ellos y por su nivel defensivo, que es muy alto. Si se diera eso, creo que sería bueno para nosotros. Los partidos son largos, van pasando cosas y hay que estar preparados para lo que nos pueda plantear el rival", sentenció.