El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, aseguró que el Unicaja, su rival en las semifinales de la Liga Endesa que arrancarán este miércoles, "ya hace mucho tiempo que no es ninguna sorpresa" dada la regularidad y los buenos resultados que ha cosechado a lo largo del curso. "Quizás fue una sorpresa a principio de temporada, porque no sabíamos qué esperar de ellos, pero llevan una temporada en una línea increíble. No han bajado el ritmo en mucho tiempo", declaró este martes el técnico lituano desde la pista del Palau Blaugrana.

El Unicaja jugará su 14ª semifinal de la Liga Endesa Jasikevicius definió al Unicaja como un equipo "muy sólido en ataque y en defensa", que practica un "baloncesto rápido" y suma "puntos fáciles", además de elogiar el hecho de haber sido "muy consistentes a lo largo de toda la temporada". El preparador lituano confirmó que tiene a todos los efectivos disponibles con la excepción de Cory Higgins, lesionado de larga duración, y subrayó que la plantilla "está bien" anímicamente: "En el Barça, ganes o pierdas, hay que olvidar enseguida e ir a por el siguiente reto". "Nos gustaría seguir con la ventaja de campo, pero el otro equipo también juega y es muy bueno. Tenemos que hacer nuestro trabajo, claro que nos gustaría (ganar el primer partido), pero no será fácil", ponderó Jasikevicius al ser preguntado por el valor del factor cancha. Por último, Saras admitió que "siempre tienes que buscar motivación" cuando te enfrentas a un rival, si bien matizó que la eliminación del conjunto azulgrana en los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Unicaja "parece que haya sido hace ocho años".