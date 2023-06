Barça 84-81 Unicaja: Toca ir a contracorriente

Primera oportunidad al limbo. El Unicaja perdió en el Palau Blaugrana este miércoles en el inicio del play off de semifinales. El Barça de Sarunas Jasikevicius se adelanta 1-0 después de 40 minutos en los que el Unicaja acusó un mal primer cuarto que le obligó siempre a ir a remolque de su rival. Ni una sola vez en todo el partido el Unicaja llevó la delantera en el marcador. Eso sí, tuvo el último ataque para haber forzado la prórroga. Y eso, visto lo visto en los 39 minutos y 57 segundos anteriores, tiene muchísimo mérito.

En un día irregular, en el que el equipo fue de menos a más, lo mejor es que no perdió nunca la fe. Y eso hay que aplaudirlo. Sobre todo porque se vio a cuentagotas esa versión verde y morada que tantas alegrías ha dado este curso a su afición. A ese Unicaja que es intenso atrás, a ese que pone un ritmo endiablado a su baloncesto, a ese que castiga a la defensa rival desde el 6.75...

La mala noticia es que se perdió, pero viendo el vaso medio lleno, lo bueno es que el peor Unicaja de las últimas semanas se quedó a un suspiro de su rival. Un poquito más de acierto en los triples, un poquito más de acierto desde el tiro libre o un poquito más de respeto arbitral hubieran bastado para liar el taco en el Palau. No pudo ser este miércoles, pero el camino está marcado para poder intentarlo otra vez el viernes.

Con Perry maniatado y sin acierto, con Alberto Díaz todavía falto de ritmo, con Kravish a medio gas, con Carter obligado a jugar demasiado tiempo de base, el equipo se aferró tras el descanso a un descomunal Yankuba Sima, que firmó su mejor partido desde que viste de verde cajista. El pívot catalán fue un tormento para la defensa culé y el principal anotador del equipo, machacando el aro del Barça una y otra vez.

Ejim, que tuvo tiempo para vigilar a Mirotic y para hacer daño en ataque y Kalinoski, que volvió a demostrar que es un jugador total capaz de meter, de rebotear, de pasar y de defender también lideraron al equipo en esos segundos 20 minutos en los que todo fue más "normal".

Este Barça es un equipazo, pero no es invencible. Falló en la Copa, falló en la Euroliga y ahora tiene que ganar esta semifinal sí o sí. Una ansiedad que puede pasarles factura y venirle bien al Unicaja, por mucho que este primer punto de la eliminatoria sea ya irrecuperable. Sin estar bien, al Unicaja le faltó una canasta más para ir a la prórroga y dos para ganar el partido. Si el viernes el equipo es capaz de parecerse más a su versión normal... ¡¡cuidadín!!

Ibon Navarro anunció en las horas previas que la lucha por el rebote sería una de las claves del partido. Pues no lo fue. Ahí ganó el Unicaja de largo. 49-25. Hasta 21 rebotes de ataque capturaron los de Los Guindos. Será complicado repetir semejante balance en el resto de partidos de esta semifinal, pero está claro que el Unicaja está capacitado para pelear cara a cara con el Barça bajo los aros.

Partido con dos caras

Fue un partido muy diferente entre la primera y la segunda parte. Les costó mucho anotar a los dos equipos en los primeros minutos. Barça y Unicaja apretaron muy duro atrás, metieron muchas manos y pusieron un listón altísimo en lo físico. El Barça fue el primero en encontrar su sitio. Los triples de Abrines le sirvieron al Barça para abrir un primer hueco. Ibon Navarro rotó su cinco en pista buscando más madera en ataque, pero no acabó el equipo de sentirse bien. Mirotic y Sanli hicieron mucho daño y el marcador se disparó en el minuto 10, 26-15.

Los bajos porcentajes de acierto desde la línea de 3, con demasiados tiros abiertos fallados de esos que siempre entran, impidieron al Unicaja acercarse a un rival que siguió, punto a punto, mandando con autoridad: 32-20. Sin la chispa de Perry, con los tiradores erráticos y sin la posibilidad de correr, el Unicaja sufrió. El Barça sí pudo hacer su juego más habitual y la diferencia se fue hasta 16, que se rebajó a 14 al llegar al descanso, 45-31. El 3 de 14 en triples del casi siempre fiable Unicaja en el perímetro fue clave para explicar lo visto en unos primeros 20 minutos de la semifinal liguera francamente mejorables para los verde y morados.

Todo cambió tras el paso por el vestuario. Un prometedor 0-6 de arranque en la segunda parte obligó a Jasikevicius a parar el partido: 45-39. El mejor Unicaja apareció para engancharse al partido. El equipo reboteó, corrió y anotó. Ahora, sí. El Palau se asustó con el Unicaja echando el aliento en el cogote de su rival, 50-47. Maravillosa la aportación de Yankuba Sima en ese rato.

El Unicaja amagó y amagó, pero siempre que se acercaba... pasaba algo. Un triple de Sanli en plena remontada hizo mucho daño. Un 2+1 de Jokubaitis, todavía más. El equipo remó mucho, pero entró en el último cuarto con 8 de desventaja. Un 66-58 que amenazaba seriamente con el 1-0 en la serie.

No se rindieron los chicos de Navarro. Al contrario. El arbitraje no ayudó nada. Una simulación de Vesely, que desembocó en una técnica a Ejim no se sabe muy bien por qué, desquició a jugadores y banquillo. La verdad es que fue una noche en la que la suerte no estuvo de cara en ningún momento.

Final desesperado

Los minutos finales fueron un quiero y no puedo. Un intento desesperado por una remontada que no llegó, pero que seguro que sirve para encarar mucho mejor la segunda entrega de esta película.

Hay que mirar de frente. La derrota ni es definitiva ni debe rebajar la ilusión del equipo y de la "marea verde" por dar la sorpresa. Es más, hay que sacar todas esas cosas positivas que se vieron en estos primeros 40 minutos de la semifinal. Ver el vaso medio lleno ayudará a encarar mejor lo del viernes. Toca mejorar y afrontar el segundo partido como si fuera el último. Porque esto es un «pim, pam, pum» y en 48 horas hay que volver a jugar. No hay tiempo para lamentaciones, sino para buscar la revancha. El objetivo es igualar la eliminatoria, colocar el 1-1 y que el Carpena tenga la palabra. Ojalá.