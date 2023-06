Después de caer este miércoles en la pista del Barça (84-81), no hay tiempo ni para pensar ni para lamentar nada de lo ocurrido en el Palau Blaugrana. El Unicaja tiene ante sí este viernes un nuevo reto muy importante como es igualar la eliminatoria. Una cuestión para la que Alberto Díaz lo ve todo dispuesto: "Creo que el equipo acabó con mejores sensaciones, sabiendo que podemos sacar el siguiente partido en Barcelona, el equipo está preparado para ello".

El capitán es consciente de que el partido se puede dividir por lo visto en la primera mitad y en la segunda. "No estuvimos acertados en el triple, creo que las pérdidas nos lastraron mucho en momentos determinados del juego... Son cosas que hay que mejorar para el siguiente partido", valoró sobre varios errores que tuvieron especial incidencia en esos 20 minutos previos al descanso.

Pero lo visto a partir del intermedio no tuvo nada que ver. "El equipo compite, siempre tiene ese hambre de ganar, no se deja llevar. Acabamos la segunda parte con mejores sensaciones, con sensaciones de que podíamos hacerlo y con ganas de que llegue". Incluso el Unicaja gozó de una última posesión para poder enviar el partido a la prórroga.

Eso sí, aunque el resultado en la eliminatoria esté en contra, el capitán quiere enviar un mensaje tranquilizador a la 'marea verde': "Muchas gracias por ayudarnos y apoyarnos, por seguir creyendo en nosotros. Sentimos su calor. Que estén tranquilos porque lo vamos a dar todo y seguro que las cosas van a ir bien". Lo que es seguro es que disfrutarán del tercer encuentro en el Martín Carpena. ¿1-1? ¿2-0? Las respuestas llegarán este viernes a partir de las 21.00 horas, pero es innegable que el Unicaja va a poner en muy serios aprietos a su rival.

Momento personal

Precisamente, el primer partido de semifinales Liga Endesa de este miércoles fue muy especial para Alberto Díaz. El malagueño cumplió 400 partidos vistiendo la camiseta verde y morada. "Te pones a pensar que eres más veterano y mayor, pero es una cifra muy bonita. Hemos pasado muy buenos momentos, también malos. Esperemos que queden muchos partidos más", aseguró el base.

No obstante, la mejor noticia del encuentro es que volvió a la pista. Él mismo lo reconoció: "Entrar directamente en las semifinales de un play off no es fácil por el ritmo de competición". Sin embargo, confesó estar "bien", "contento" y estas 48 horas entre ambos partidos serán fundamentales para que Ibon Navarro pueda recuperar al 100% al gran baluarte de este equipo en defensa en busca de empatar la eliminatoria ante el Barça.