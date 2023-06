Barça 79-88 Unicaja: Victoria y factor cancha a favor tras una exhibición

Ibon Navarro, ¿quién va a querer que acabe esta temporada? ¿Hay alguien que quiera dejar de ver a este Unicaja? Porque lo de este viernes... lo de este viernes no tiene ningún tipo de explicación. El equipo se superó a sí mismos con momentos brillantes y otros más apagados para superar al Barça (79-88) en este segundo duelo de las semifinales de la Liga Endesa y forzar la eliminatoria a un, como mínimo, cuarto partido. ¡Y ahora con factor cancha a favor!

Ya no son solo sensaciones subjetivas. Este equipo puede ganarle a cualquier rival que se proponga, por muy Euroliga que sea. El miércoles, a pesar de todos los fallos, fue un gran ejemplo: a solo tres puntos de diferencia. Y este viernes ha llegado una victoria vital para que el rumbo de la eliminatoria pueda ser otro muy distinto. Toca viajar a Málaga y con las gradas del Carpena repletas... ¡ojo con lo que puede pasar!

Tan importante es este triunfo que ahora es el Unicaja el que le ha arrebatado al Barça el factor cancha. ¿Dos victorias en el Palacio y serie cerrada? Parece una utopía de muy ilusos, pero Ibon Navarro y esta plantilla ya nos han demostrado que cualquier cosa es posible con el hambre y la ambición que ponen sobre la pista día tras día. Aunque este 9 de junio se hayan cumplido los nueve meses de temporada... Se escapa de toda lógica esto del Unicaja 2022/2023.

No solo a nivel de play off ha sido importante este triunfo. ¡El conjunto cajista se ha convertido en el primer equipo de la ACB que ha conquistado el Palau esta temporada! Ni Real Madrid, ni Baskonia, ni Tenerife ni Joventut. Ha sido el Unicaja el que ha sacado una victoria de la pista blaugrana con una auténtica exhibición defensiva y física desde el primer segundo hasta el último, sabiendo sobreponerse a grandes momentos del rival y sacando piernas de donde no había.

Porque el camino lo alumbró Carter con una primera parte imperial, pero es que Kalinoski, Ejim, Sima, Perry, Kravish... este equipo es un roca indestructible. No se abusó del triple (7/22), se controlaron las pérdidas (14-11) y se ganó otra vez la pelea en el rebote (30-36). Una auténtica exhibición coral, de compañerismo donde nadie presume más que los demás y donde todos reman hacia el mismo sentido. Y el resultado no puede ser mejor que el factor cancha a favor. Y contra el Barça.

Demostración de garra y corazón

Si Ibon Navarro soñó con un inicio de partido, ni siquiera fue mejor que lo visto en cuestión de cinco minutos. ¡1-14! Qué barbaridad. Un trabajo descomunal atrás y encontrando buenas situaciones de tiro. Tal fue el inicio que 5.50 minutos tardó el Barça en anotar su primera canasta en juego (3-16). Sin embargo, si alguien creía que iba a ser eterno... qué equivocado estaba. Llegó el 14-20, pero aterrizó en Barcelona un prodigioso Tyson Carter -nueve puntos- para mantener la ventaja. 18-25.

A partir de ahí, ya fue como empezar otro encuentro. Uno, por cierto, en que fue letal Nikola Kalinic. El serbio fue el responsable no solo de mantener a los suyos de pie, sino de meterles de lleno en el choque (27-29). Aunque no era al único al que se le daba muy bien esto del baloncesto. Dylan Osetkowski, Tyler Kalinoski... todos estaban montados en el barco rumbo a la conquista del Palau (33-38). Con menos agilidad y ritmo, pero con un intensidad abismal, ahí estaba el equipo. 37-40.

El descanso les sentó mejor a los locales y las sensaciones empezaron a ser mucho peores. Todo giraba alrededor de Carter, la circulación era nula. Y a todo eso se le añadió la entrada en partido de Laprovittola, quien colocó por primera vez al Barça por delante en el minuto 24 (48-47). Faltaban muchas cosas y ya no solo baloncestísticas. Nada que no pudieran solucionar Ejim y Sima, tanto en ataque como en defensa. Esenciales esta serie y para devolver la ventaja -y el aire- (57-63).

Y lo que vino después... El partido pasó de ese 48-47 al 64-74... y al 64-82. Fue monstruosa la capacidad de reacción y de levantarse que tuvo el equipo. Incluso después de una muy fea falta de Vesely a Kravish, que le sirvió al '45' cajista para levantarse y hundir a la pintura blaugrana. El final, quién lo diría, fue puro trámite (79-88). Ahora le toca hablar a Málaga y el Carpena ya vibra esperando el encuentro del domingo.