Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, compareció tras el partido ante los micrófonos de Cope Málaga para analizar el triunfo del Unicaja ante el Barça en el Palau: "Hemos hecho un gran partido, lo venimos hablando todo el año, no deja de sorprender, ganamos 37 minutos de los 40, lo hicimos igual con el Madrid en Copa. Eso está. Exhibición defensiva y exhibición de fe, compromiso y buen juego de todo el equipo".

Y en eso consiste el plan: "Suscribo al 100% las palabras de Ibon, ya lo dice el eslogan, Ibon tiene un plan, lo ha demostrado con creces. Hemos dejado a muchos jugadores por debajo de su nivel. Nos hemos rehecho del partido del otro día, fue un palo porque lo vimos cerca. Respetar a un grandísimo rival, pero ellos tendrán que matarnos para ganar", analizó. Un plan que tiene al Unicaja a dos victorias de jugar una final de Liga Endesa.

No obstante, la mejor noticia en el club la tienen clara: "Tenemos dos oportunidades en Málaga. La afición tiene que disfrutar contra el Barça. Muy contento de que la gente de Málaga esté disfrutando", reconoció el director deportivo. Al Martín Carpena le quedan dos días de puro éxtasis. Las 10 horas que han tardado en agotarse las entradas del martes no es más que la mera comprobación de ello. Y eso es el triunfo más importante.

Nihad Djedovic y Yankuba Sima

No obstante, la confianza es máxima en el vestuario: "Queríamos sacar un partido aquí, es señal de que podemos ganar estas semifinales. Estábamos tristes tras el primer partido, podíamos ganar. Ahora volvemos al Carpena y a ver qué pasa aquí. Cada uno hace lo que el equipo necesita, lo hemos demostrado. Lo más importante es que hemos ganado y es difícil ganar allí. Estoy seguro de que lo vamos a hacer bien. Podemos, el Barça es muy difícil, pero lo podemos intentar", explicó Nihad Djedovic.

Mientras que Yankuba Sima, uno de los grandes nombres del play off, concluyó: "Queríamos volver con el 1-1. No nos hemos dejado la primera parte, han sido 40 minutos muy intensos y muy concentrados. Este equipo ha demostrado que no se rinde y luchará hasta el final. En los momentos malos hemos seguido concentrados. Hay que demostrarlo el domingo en casa. En casa tenemos el apoyo de la afición. 48 horas o menos, a descansar y preparar lo mejor posible. Mi rendimiento es gracias a mis compañeros y staff, que me han dado continuidad y han seguido confiando en mí, y por eso estoy jugando bien".