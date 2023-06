Unicaja-Barça: La primera cita del sueño del Carpena

Este domingo (18.30 horas) comienza el primer paso del Martín Carpena hacia la final de la Liga Endesa. Sí, sí, no me he equivocado... ¡¡¡Hacia la final de la Liga Endesa!!! Porque el Unicaja y la ‘marea verde’ tienen en su mano poder cerrar ante el Barça y en el Palacio un histórico billete a la lucha decisiva por el título de la ACB. Es difícil, muy complicado, pero es que, por sensaciones, el conjunto cajista va en un cohete, mientras que los de Saras Jasikevicius aún buscan cogerle el punto a la serie.

El Unicaja-Barça del martes agota sus entradas en menos de 10 horas Este aura de grandeza que invade a una ciudad la ha provocado contar ahora con el factor cancha a favor, pero no lo tiene cualquier equipo. Se ha apoderado de él una plantilla de 12 jugadores en la que nadie brilla por encima del resto, donde todos caminan en la misma dirección y para quienes el objetivo no es más que seguir ganando. ¿Hasta cuándo? Hasta que la propia competición les pare. Sin embargo, lo que ha construido el cuerpo técnico de Ibon Navarro en un solo año ha hecho ya de este Unicaja 22/23 una de las mejores historias del deporte. ¿Por qué si no íbamos a soñar con vencer al Barça tres partidos seguidos? No es solo que la oportunidad esté ahí, es que es más real que nunca. Con Alberto Díaz al 50% de sus posibilidades -siendo optimistas-, con un Darío Brizuela falto de chispa, con Kendrick Perry a rachas... Los resultados son muy clarividentes, pero es que las sensaciones y el ritmo de juego que han demostrado este equipo te hacen pensar que aún queda por ver mucho más. Ya lo ha dicho el técnico vitoriano, el equipo va a ir a mejor con el paso de la eliminatoria. Los errores del primer partido parecen haber quedado atrás. El comienzo del segundo encuentro fue radicalmente otro (1-14), no se abusó del triple y se mantuvo el liderazgo en la lucha por el rebote. Lo que es seguro es que la vida es muy diferente desde los últimos tres minutos del primer duelo de la serie. Y ya no solo en referencia a las cuestiones baloncestísticas. Lo han comentado muchas veces los jugadores, lo que les lleva a estar así 9 meses después de iniciar la pretemporada es el hambre de ganar, la convicción de que es posible y que no hay nadie invencible en esta Liga. Actitud, estado de forma físico, duelo de pizarras, ambición... las luchas más importantes son verdes y moradas. Factor Carpena Por eso es tan importante el partido de este domingo. No es una utopía pensar en el 1-2 a favor. Por delante quedan 40 minutos de baloncesto en los que el Carpena debe ser el infierno en su máxima plenitud. La afición ya ha llevado en volandas a los suyos durante toda la temporada y ahora queda un último esfuerzo. Las entradas se agotaron en solo 24 horas y Málaga, de forma presencial o en la distancia, se ha volcado con absoluta admiración por y para su equipo de baloncesto. Es el turno del "infierno del Carpena" Por aquí han pasado durante los años de Euroliga los mejores equipos del Viejo Continente y absolutamente todos han caído, de uno en uno. Es vital que el Barça vuelva a vivir una caldera en el Palacio, que cuando el Unicaja se caiga lo levante la afición y que cuando llegue el momento de romper el partido se roce el récord de decibelios en el pabellón. Así que se juntan la presión del que necesita ser campeón para ‘salvar’ la temporada y el que sueña y lucha por ganar cada partido para culminar una campaña que ya es histórica, pase lo que pase. ¿Es el partido de la temporada? Ojalá no y hablemos de esto el martes, pero para llegar con el sueño vivo de cerrarlo en el Carpena hay que ganar ahora y juntos es más fácil. Se puede y este es el momento.