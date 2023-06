Ibon Navarro tiene claro que la eliminatoria todavía está abierta. Más difícil que antes, pero su equipo aún no ha dicho la última palabra: «Era una buena oportunidad, pero saben que jugamos el martes aquí y esto no se ha acabado. Veremos...», dijo el técnico cajista en la rueda de prensa tras el tercer partido de la serie de semifinales ante el Barça.

Lo primero de todo, fue felicitar al rival por el «partidazo» que hizo para poder llevarse la victoria del Carpena: «El Barça ha jugado muy bien, un partidazo. Han jugado muy sólido. Sus porcentajes son espectaculares. Contra un equipo así es más difícil correr. Ellos han añadido jugadores muy importantes a la rotación. Veníamos de ganar los últimos cuartos en los anteriores partido. Han conseguido que sus jugadores llegaran mucho más frescos. Tenemos que encontrar alguna solución a Kalinic, nos está haciendo daño. Nos está costando mucho frenarles. En el tercer cuarto han volcado el juego ahí. Han insistido y nos ha hecho daño. Vamos a ver si encontramos la manera de competir el martes e igualar la serie».

«Si tienen esos niveles de acierto, las posibilidades de correr son más bajas. Su balance defensivo ha sido sobresaliente. El Barcelona ha jugado muy buen partido, pero muy bueno. No nos han dejado tirar de dos, en transición... Hemos tirado tiros de los tiradores que ellos elegían», añadió Ibon.

Preguntado por la polémica antideportiva señalada a Carter, el entrenador vitoriano explicó que «no es culpa de los árbitros, hacen los que les mandan. Cogen las leyes y las aplican. Entienden el baloncesto y saben que hay cosas que no se deben pitar. Nos estamos cargando esto. Me da vergüenza pedir la falta que he pedido, es una acción del juego. Son acciones fortuitas. Son las consignas que hay, que se aplique siempre el criterio».

El golpe ha sido duro, pero la mentalidad de los cajistas es de ganar el martes y regresar al Palau para el quinto partido. «Hemos jugado contra el Barcelona, en el momento que usaran su profundidad de banquillo, podía pasar. Ha aparecido Da Silva, Nnaji, Oriol... Les han dado las rotaciones necesarias. Tienes que estar mejores que ellos en acierto. En el primero estuvimos mejor de energía y nos llevó a competir hasta el final. No han sufrido en eso. Han metido más puntos que nosotros al rebote de ataque. Son un equipazo, vamos a ver si el martes podemos encontrar soluciones y volver al Palau», analizó.

Por su parte, Saras Jasikevicius felicitó a sus jugadores por el partido realizado y aseguró que ese «es el camino» si quieren ganar el título. «Nos tenemos que preparar para el próximo partido. Hemos sabido levantarnos después de algunos golpes de Málaga, seguro que va a haber más. Todo el mundo ha aportado y ha ayudado en esta victoria. Si quieres ganar en pabellones difíciles tienes que ser fuerte mentalmente, hemos sabido ver nuestras ventajas. Muy contento por la actitud del equipo», comentó.

Sobre el Unicaja dijo que «lleva 10 meses increíbles, no bajan nunca. La actitud que tienen es increíble, nuestra victoria tiene más mérito. Jugamos cada 48 horas, todo es importante. Cualquier rebote, cualquier falta...», concluyó el lituano.