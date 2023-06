Will Thomas (8)

El mejor. Nueva exhibición de cómo jugar al baloncesto. Brutal el de Baltimore. El tercer partido de Will Thomas -al igual que toda la serie- es para verlo una y otra vez. Solvente, anotador y luchador en ataque, y una muralla en defensa. Kalinic, Mirotic, Da Silva, daba igual quien estuviera en frente. El gran ejemplo de lo que hay que hacer en unas semifinales de Liga Endesa.

Las notas

Kendrick Perry (7)

El ‘55’ cajista ha llegado a la serie frente al Barça. Ahora sí. Después de dos encuentros muy reguleros -para lo que suele ser él-, cumplió con sus 12 puntos y 4 asistencias. Le dio aire al ataque, verticalidad y la energía necesaria a los suyos.

Alberto Díaz (5)

Está más fresco de piernas y se le nota que cada día un poco más recuperado. Sin embargo, no es el mismo en ataque a nivel de tiro ni tampoco para repartir juego. En defensa bien, pero este tipo de citas siempre exige lo máximo.

Tyson Carter (6)

Estuvo fuera durante 35 minutos. Como director de juego y como escolta. Ni estuvo cómodo tirando (3/12) ni tampoco asistiendo. Asumió responsabilidades en el último cuarto y maquilló sus números. Ese es el Carter que el equipo necesita.

Darío Brizuela (4)

Absolutamente perdido. Si Perry ya ha llegado, al vasco se le espera y es vital para seguir vivos. Errático, abusando demasiado del bote y con una toma de decisiones muy mejorable. Perdió su ‘guerra’ en defensa con los pequeños del Barça.

Tyler Kalinoski (6)

Jugador de equipo. ‘Solo’ anotó 9 puntos, pero es que apenas le dejaron lanzar a canasta. Aunque cumplió en el resto del trabajo sucio que tan poco reconocimiento tiene. No tuvo un gran día y acabó con un impacto en la pista de -14.

Nihad Djedovic (5)

Su mejor encuentro de la serie. Anotó dos triples muy importantes y se encargó de la defensa de Tomas Satoransky con el partido muy avanzado. Hace bien todo lo que se le presupone por experiencia, pero podría lanzar más a canasta.

Jonathan Barreiro (6)

Mejor partido del gallego de lo que puede parecer. Tuvo que pelearse durante todo el encuentro con Satoransky y Kalinic. Dio el tono físico, pero siempre había otra fuga grande-pequeño. No se puede multiplicar. Algo perdido en ataque.

Melvin Ejim (7)

El jugador ideal de la serie. A nivel físico, de confianza e incluso en ataque. Se peleó en cada acción con Mirotic. Marcó el nivel de intensidad, pero tampoco le dejaron porque acabó con cuatro faltas. Sigue siendo el que marca el nivel.

Dylan Osetkowski (5)

El gran damnificado del encuentro de este domingo. ¡5.18 minutos en pista! Las cuatro faltas le castigaron de principio a fin y no pudo serle útil al equipo. Era importante, podría haber sido clave con su tiro. No pudo... o no le dejaron.

David Kravish (7)

El más entonado en ataque. Acabó con 13 puntos y 4 rebotes. Ahora bien. Sufrió cuando tuvo que enfrentarse a Nnaji y en el emparejamiento con Vesely. Falló dos triples liberados, pero no es quien tiene que acabar desde ahí el ataque.

Yankuba Sima (7)

Curiosa línea ascendente la del pívot catalán en el play off. 7 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias. Partido muy completo, dando incluso más de lo que se puede esperar. Perdió su rivalidad con Nnaji, superior físicamente.