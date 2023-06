El Unicaja perdió este domingo el tercer partido del play off de semifinales de la Liga Endesa frente al Barça y ahora son los catalanes los que mandan en la eliminatoria (2-1). Un marcador que, si nos atenemos a la historia, deja al Barça prácticamente clasificado ya para la finalísima y al Unicaja virtualmente eliminado.

Los números, desde luego, son contundentes y contrarios a los intereses cajistas en esta ocasión. Y es que en eliminatorias de semifinales al mejor de cinco partidos, como es la que juegan ahora Unicaja y Barça, nadie ha sido capaz de remontar un 2-1.

En la historia de la Liga Endesa, han sido 28 las eliminatorias que han alcanzado este resultado en el marcador parcial de la serie y en todas ellas acabó clasificándose para el play off Final el equipo que partía con ventaja de campo. En 11 oportunidades, el equipo que alcanzó el cuarto encuentro con resultado adverso consiguió forzar un quinto choque de desempate, en el que finalmente la victoria cayó del lado del conjunto que iba por delante tras el tercer partido (3-2, 39,3%), mientras que en las 16 restantes no hubo opción a un segundo triunfo del equipo que en ese encuentro jugaba como local (3-1, 60,7%).

De momento, este martes, en el Martín Carpena, desde las 21 horas, se jugará el cuarto choque de la serie. Si el Unicaja pierde, la semifinal habrá acabado. Si los verdes ganan e igualan el marcador (2-2), el quinto y definitivo partido se disputará el jueves, a partir de las 22 horas, en el Palau Blaugrana.

Unicaja tiene dos récords «imposibles» de la historia de los play off

No será nada fácil que el Unicaja rompa los pronósticos y cambie la historia de los play off remontando al Barça esta semi y clasificándose para la final, pero lo cierto es que el equipo verde puede presumir de ser el equipo capaz de los «imposibles» en la historia de los play off de la Liga Endesa.

El conjunto verde es, por ejemplo, el único que acabando octavo la Liga Regular ha sido capaz de eliminar en cuartos de final al campeón de la primera fase. Fue en los cuartos de final de la temporada 2007-08, cuando el Unicaja de Sergio Scariolo superó por 0-2 al Real Madrid entrenado entonces por Joan Plaza.

También tiene otro récord el Unicaja. Fue el primer equipo que levantó un 0-2 en contra en un play off por el título. Fue ante el Etosa Alicante, en un cruce que se jugó con formato 1-1-1-1-1, con ventaja de campo para los verdes y en el que el club de Los Guindos acabó remontando 3-2, en los cuartos de final de la temporada 2004/05.