El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, subrayó tras la derrota por 75-87 la "felicidad" que ha generado su equipo durante la temporada, además de reconocer que el Barça ha sido "muy superior" en la eliminatoria de semifinales.

El técnico cajista fue contundente: "Queríamos ganar la liga porque pensábamos que podíamos ganarla, pero el Barça ha sido superior, han jugado mucho mejor que nosotros, con unos porcentajes tremendos".

"Tiene mucho mérito lo que han hecho, hay que desearles suerte contra el Madrid", añadió sobre el rival, que logró ganar los dos partidos disputados en el Carpena, el último con más autoridad aun.

Aunque le "cuesta estar triste hoy después de todo lo que hemos vivido", quiso reivindicar, ya que la temporada del Unicaja ha sido "más que un título" -aludiendo a la Copa del Rey lograda en Badalona- al acabar con la sensación de "hacer a mucha gente feliz".

Ibon Navarro le pone "un nueve y medio" a la temporada de su equipo y mira con optimismo y cautela al futuro: "No me gustaría que muriéramos de éxito. Se trata de seguir haciendo que la gente esté orgullosa y sigamos viendo camisetas verdes por la calle. Eso no significa que tengamos que ganar".