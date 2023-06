Will Thomas, Carter y Sima, las dudas del Unicaja 2023/2024

El Unicaja 22/23 ya es historia. La derrota este martes ante el Barça en el cuarto partido del play off de semifinales cierra un proyecto que en lo deportivo ha sido brillante y que en lo humano tendrá continuidad el próximo curso, toda vez que hay 9 jugadores con contrato en vigor y de los cuatro que aún no lo tienen el lesionado Augusto Lima se da por hecho que también va a renovar. Los tres asteriscos de la próxima plantilla, cada uno por una cuestión distinta, son Tyson Carter, Will Thomas y Yankuba Sima.

Vayamos caso a caso. Alberto Díaz tiene un año más firmado. En el club se trabaja para una ampliación de su contrato por varias temporadas más, pero de momento no se ha llegado a ningún acuerdo. Se habló durante el curso de un presunto interés del Real Madrid en el canterano, pero tiene una cláusula prohibitiva cercana al millón de euros que hace casi imposible que pueda salir este verano. Kendrick Perry también vestirá de verde el próximo curso. Renovó semanas atrás por un par de temporadas. Es uno de los ídolos de la afición. Forma una pareja de bases con Alberto Díaz muy sólida. Otro que ha renovado es Darío Brizuela. Acababa contrato este mes de junio, pero el club estuvo hábil para renovarlo. Seguirá vistiendo de verde hasta el verano de 2026. Tyler Kalinoski también formará parte de la próxima plantilla del Unicaja. El americano llegado desde el Breogán el verano pasado ha sido todo un descubrimiento. El club estuvo hábil para ampliarle el contrato hasta junio de 2026. También volverá ser uno más Nihad Djedovic. El bosnio, que en la ACB es cupo de formación, seguirá aportando su saber estar y su veteranía por el bien del equipo al menos dos temporadas más. Jonathan Barreiro tiene un año más firmado con el Unicaja, hasta junio de 2024. Su continuidad está garantizada... salvo que, como pasa con Alberto Díaz, alguien venga y pague su cláusula. En este caso es una cantidad más asequible, por lo que hay más riesgo. Hay mucho problema de cupos en los grandes equipos de la ACB, pero el Unicaja cuenta con él. Melvin Ejim ha sido otro jugador que se ha ganado a pulso la renovación. Fue uno de los últimos en llegar el pasado verano y ha sido fundamental su energía para los buenos resultados del equipo. Renovó hace algunas semanas por una temporada, más otra opcional. Las notas de los jugadores del Unicaja en el cuarto partido de las semifinales ante el Barça Dos temporadas más son las que ha firmado Dylan Osetkowski. Parecía que su continuidad en el Unicaja corría peligro con ofertas llegadas desde Alemania y desde Francia, tras la Copa del Rey de Badalona, pero el Unicaja le ha convencido para que siga vestido de verde y morado. Otra de las renovaciones que ha sido especialmente bien acogida por la «marea verde». El noveno jugador que tiene su futuro garantizado en el Unicaja 2023/2024 es David Kravish. El pívot de pasaporte búlgaro llegó hace ahora 12 meses a Málaga sin hacer ruido, pero se ha convertido en una pieza clave en el juego interior. Ha renovado por dos temporadas, hasta junio de 2025. ¿Qué pasa con el resto de la plantilla verde y morada? Pues hay circunstancias diferentes en cada caso. La continuidad de Augusto Lima es segura desde hace ya varios meses, aunque el club no la ha confirmado oficialmente. Lima acaba contrato el 30 de este mes de junio, pero no volverá a jugar hasta final del presente año, cuando acabe su proceso de recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió en diciembre. Será uno de los 13 jugadores profesionales que formarán la plantilla del Unicaja 2023/2024. Con Tyson Carter el problema es que es un jugador cedido por el Zenit ruso, con el que tiene un año más de contrato. El Unicaja quiere que siga, pero hay que ver en qué condiciones en función de lo que el equipo de San Petersburgo quiera con él. No se puede descartar su renovación como cedido o incluso en propiedad. Es un negociación a tres bandas que pide paciencia. La continuidad de Will Thomas es otra cuestión candente en el club de Los Guindos. Es el jugador mejor pagado de la plantilla y si renueva tiene que ser en otras condiciones económicas. La verdad es que por lo deportivo ha merecido seguir, la cuestión es saber si en esa posición se prefiere apostar por otro tipo de jugador y «ahorrarse» un dinerillo para tapar otro agujero. ¿Que pasará con Yankuba Sima? El catalán tiene un año más de contrato opcional por parte del Unicaja, que todavía no ha confirmado. El hecho de que Lima no pueda jugar los primeros meses de la próxima temporada invitan a que siga. Ha terminado bien la temporada y en el club están contentos con él. Cualquier cosa puede pasar. La última pieza del puzzle es Mario Saint-Supéry. Todavía estará en edad júnior la próxima temporada. Lo ideal sería que jugara minutos, pero sin equipo filial en Liga LEB la decisión es que siga en la órbita del primer equipo y juegue solo cuando haya lesiones o salir cedido para ganar experiencia. Veremos.