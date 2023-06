Coincidiendo con el primer día oficial de vacaciones para el Unicaja, el técnico cajista Ibon Navarro ha utilizado sus redes sociales para mandar un mensaje de agradecimiento a todos los que le han rodeado y ha expresado su deseo de que el futuro venga con las mismas buenas noticias que ha dejado este curso 2022/2023: "Punto final a la temporada. Gracias a todos los que habéis hecho que sea inolvidable: jugadores, staff, club y afición. A cargar pilas para la próxima. No será fácil igualarla, pero intentaremos ser fieles a nuestros valores para hacer que estéis orgullosos de vuestro equipo", escribió el técnico cajista en sus cuentas de Instagram y de Twitter.

Navarro, que ha renovado por tres temporadas más con el Unicaja, ya aprovechó la última rueda de prensa, después de caer en semifinales contra el Barça, para agradecer todo lo que ha ocurrido en estos últimos 10 meses: "Lo que hemos vivido esta temporada es distinto a todo. No me gustaría que muriéramos de éxito. Se trata de seguir haciendo feliz a la gente y que estén orgullosos de nosotros, que la gente vaya de verde por la calle, por el centro. Que los niños vistan del Unicaja. Pero eso no significa que tengamos que ganar. Entre Barça y Madrid solo va a ganar uno. Lo único que depende de nosotros es trabajar bien y duro para jugar bien. Pero la gente tiene que entender que ganar un título no es fácil. Y no hacerlo no puede suponer una frustración. ¿Cuántos equipos han ganado títulos en España en los últimos años?».

Málaga vuelve a respirar baloncesto y a sentirse orgulloso del Unicaja. Ahora toca descansar un par de meses para volver en agosto con el objetivo de que el proyecto siga creciendo.