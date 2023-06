Ejim, Thomas y Kravish: los tres 'Robocops' del Unicaja

El Unicaja ha cerrado ya una de las temporadas más largas de los últimos años. Ya no solo en cuanto a esos 10 meses desde que empezara la preparación en pista, sino también en cuanto al número de partidos disputados desde que comenzara el 23 de septiembre la Fase Previa de la Basketball Champions League en el Martín Carpena. 61 encuentros ha jugado el equipo de Ibon Navarro en Liga Endesa (40), BCL (18) y Copa del Rey (3).

Precisamente, el equipo de Ibon Navarro ha contado con una plantilla de 13 jugadores en la que ha podido repartir cargas según el momento de la campaña. Y lo cierto es que a excepción de tres casos puntuales -Augusto Lima, Nihad Djedovic y Alberto Díaz-, las lesiones duraderas han respetado el devenir de la temporada cajista. Mención especial, desde luego, para los tres jugadores que han jugado todos y cada uno de los encuentros: David Kravish, Will Thomas y Melvin Ejim.

David Kravish

El caso es el pívot es, quizás, el más sorprendente. Durante el mes de marzo, en aquella doble jornada frente al Galatasaray, con dos partidos en 48 horas, sufrió un virus que le hizo jugar enfermo -por las bajas en la pintura- y que, además, le hizo incluso tener que ir al hospital para desde allí, directamente, ir al pabellón. No solo no descansó en el segundo encuentro en Estambul, sino que volvió a vestirse de corto en el que era un partido importante para los intereses europeos del Unicaja.

No ha sido el único percance físico que ha sufrido el '45' en los últimos meses. En el segundo encuentro del play off ante el Tenerife recibió un severo golpe en su talón que le hizo disputar absolutamente mermado la eliminatoria ante el Barça. Jugó prácticamente cojo y tuvo que ser infiltrado para que al menos estuviera en pista. Ahora tendrá tiempo para descansar. Su compromiso con el equipo ha quedado, sin duda, más que confirmado al poner por delante el equipo a su propia salud.

Will Thomas

El jugador de mayor edad de este Unicaja ha sido uno de los tres jugadores que ha disputado el 100% de los partidos. En mejor o peor forma de juego, pero ha estado presente en cada uno de los 61 encuentros de esta temporada. A sus 36 años ha vuelto a demostrar que tienen mucho baloncesto en sus manos y que su físico aún le da para competir, incluso por títulos, con una carga importante de minutos.

Además, es reincidente en este asunto. En su primera etapa como jugador en Los Guindos ya participó en todos los encuentros de aquellas dos temporadas. Incluso en su último año con el AS Monaco en Euroliga, jugó 35 de los 38 duelos europeos en aquel año en el que rozó la Final Four continental. Está claro que a pesar de su edad es un jugador que se cuida y al que no le afecta la carga de partidos.

Melvin Ejim

El último de los 'Robocops' cajistas. Es el que menos minutos ha estado en pista (931) en las tres competiciones. Sin embargo, si por algo se ha caracterizado el canadiense ha sido por su entrega física absoluta de principio a fin. En aquel Unicaja-Gran Canaria de la jornada 2 de Liga Endesa en el que brilló y en el reciente play off ante el Barça. Ejim se ha convertido en una de las piezas más importantes en ese aspecto y el físico le ha acompañado a lo largo de toda la temporada.

En definitiva, tres jugadores esenciales con los que ha podido contar Ibon Navarro durante los 61 partidos de toda la temporada y que han sido fundamentales para conseguir todas y cada una de las victorias del Unicaja.