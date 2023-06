La cantera del Unicaja, muy presente en la Sub 18 masculina y en la Sub 19 femenina Mario Saint-Supéry, Rubén Vicente y Álvaro Fernández ‘Mena’, además del excajista Álvaro Folgueiras y del técnico Chiki Gil, estarán con la selección española Sub 18 La jugadora del Unicaja Mijas Elena Moreno y la excanterana Daniela Ikponmwosa, con la Sub 19