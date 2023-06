Ibon Navarro, una semana después de acabar la temporada, tras la derrota en el play off de semifinales contra el Barça, pasó por los micrófonos de Cope Málaga para hablar de todo lo vivido en la temporada recientemente acabada, en la que el equipo ganó la Copa del Rey, fue tercero en la Liga Endesa y cuarto en la Basketball Champions League. El técnico vasco pasó revista a varios temas relacionados con el equipo verde y morado.

Barça, campeón de Liga por la vía rápida, ¿sorpresa?

No me ha sorprendido. El Barça ha llegado muy bien, lo vimos en semifinales. Han demostrado que llegaron mejor que el resto al momento final.

61 partidos

Ha sido una temporada muy larga. Todos recordamos lo de Badalona, pero en el dia a dia ha sido muy satisfactorio y agradable. Es muy fácil trabajar con este equipo. Es un grupo que se ha adaptado muy bien a todo. El partido más completo de la temporada para mí es el primero del play off en Tenerife. Teníamos la sensación siempre de que estábamos cerca de ellos. Perdimos en Liga en La Laguna, con un día de malos porcentajes, algunas lesiones y salimos pensando que podíamos. Preparamos cosas y salieron bien. A veces todo es prueba-error. Y funcionó.

Gestión de grupo

Sería muy ostentoso decir que todo es cosa mía, pero no es verdad. Tenemos gente que nos ayuda. Creo mucho en los psicólogos en el deporte. Nos intentaron ayudar para que no nos pesase lo anímico en la Final Four, pero no se permitió tener nuestro plan porque había que cumplir horarios, ir a un hotel de concentración.... De la Copa del Rey lo mejor fue dejar de vernos algunos días. Incluso sacrificar dos-tres partidos a costa de luego recuperar sensaciones como colectivo. El verano pasado hicimos una labor muy grande de conocer a los jugadores en su faceta personal y no es habitual acertar tanto.

El plan de Ibon

Tenemos mucho margen de mejora. Tenemos que tener más registros, hacer más cosas. En defensa podemos hacer otras cosas y en ataque la filosofía es correr porque el equipo está formado para jugar a campo abierto. La base está muy clara y hay que hacer crecer la pirámide. Es importante mantener el hambre y la ambición del club.

Renovaciones: ¿13 de 13?

Es muy difícil. Será un reto para mí si se quedan todos. El mayor enemigo de cualquier organización es la rutina, el aburrimiento. Hemos funcionado muy bien a nivel humano porque hemos cuidado esto especialmente. Hemos hecho muchas actividades paralelas a los entrenamientos, sobre todo al final, para que los jugadores se lo pasasen bien. Hemos hecho menos cosas de las que queríamos. Hay muchos sitios bonitos en Málaga que podemos visitar la próxima temporada. Cuando más conoces el sitio en el que estás, mejor. Se crean vínculos y eso es algo en lo que creo. Podemos encontrar jugadores en el mercado que nos den otras cosas, pero ¿los necesitamos?. Lo importante es mejorar y a lo mejor que sigan todos los jugadores es lo que nos mejora.

Will Thomas

No sé si seguirá. En el mercado es complicado buscar un jugador con liderazgo, pero secundario en minutos, que te aporte en el poste bajo, que pueda jugar un día 8 minutos y otro muchos más o incluso menos, que siempre que entra, rinde... Busca uno mejor que éste. Me gustaría que siguiese.

Kendrick Perry

No me ha sorprendido. Tenía referencias sobre él personales eran justo lo que nos hemos encontrado. Es un jugador carismático, un líder. Es un jugador americano, pero con mentalidad de europeo. Lleva mucho tiempo en Europa, sabe qué hay que hacer. No tiene ese ansia de los americanos de hacer sus números. Él se involucra.

Vacaciones

Me voy a ir a EuroDisney unos días con el crío.

Paisaje favorito de Málaga

Hay veces que le das muchas vueltas a muchas cosas. Me voy a andar por la playa, eso me despeja y me ayuda a preparar los partidos. Es un paisaje que a nivel funcional, laboralmente, lo necesito. Me viene muy bien.

Darío Brizuela

Ha visto lo exitoso que es su equipo viendo que tiene un rol distinto al que mostraba antes. No secundario, pero sí distinto. Es muy reflexivo. Es un jugador perfecto para este rol que tiene en la selección española o en el actual Unicaja.

Barreiro

Es un jugador que siempre que lo hemos necesitado, ha estado. Y eso es muy importante. Alguna vez hubo que explicarle por qué no jugaba tanto, sobre todo al principio. Es muy importante.

Alberto Díaz

Lo pasó muy mal la temporada anterior con el equipo. Ha sufrido mucho por el equipo y este año lo he visto sonreír muchas veces. Lo hemos echado de menos en el play off porque el dolor no le dejaba hacer lo que quería hacer.

Objetivos

No podemos pensar en objetivos tangibles. El objetivo debe ser crecer, seguir nuestro camino y conservar la sinergia con la afición...

Organigrama del club

Todo el mundo habla del plan de Ibon y de cómo Juanma y yo montamos el equipo, pero se habla poco de cómo el club se ha abierto a la provincia gracias a las ideas que ha traido López Nieto. Hay muchos niños en el Carpena. Tiene mucho mérito el presidente que ha convertido al Unicaja en un club cercano. Eso ha ayudado mucho a relativizar los resultados. De antes a ahora es un cambio tan grande como el estrictamente deportivo.