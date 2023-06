A la espera de Will Thomas

Will Thomas, sí; Will Thomas, no... El Unicaja está pendiente de la decisión final sobre su futuro que tome el ala-pívot de Baltimore, que tiene una oferta del club verde para renovar un año más su contrato, aunque con una reducción económica de su ficha. En las oficinas de Los Guindos esperan ahora una respuesta del jugador estadounidense de pasaporte georgiano para saber si seguirá o no en el equipo el próximo curso.