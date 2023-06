El presidente de Unicaja Baloncesto, Antonio Jesús López Nieto, compareció este viernes en la sala de prensa del Martín Carpena para valorar el recién acabado curso 2022-23 y dar algunas pinceladas de la próxima temporada 2023/2024 en la que el club seguirá siendo ambicioso, pero con los pies en el suelo. López Nieto pasó revista a todos los temas de actualidad:

Resumen temporada 2022/2023

"La temporada ha tenido un éxito deportivo incuestionable, con un título, la Copa del Rey, en principio inesperado pero con todo merecimiento conseguido; con un tercer puesto en la Liga Endesa, que es haber ganado la liga de "los otros"; con una presencia en la Final Four de la BCL… Hemos hecho pleno en todas las semifinales posibles, con 3 de 3. La temporada ha sido un éxito incuestionable". "También con nuestro equipo femenino hemos conseguido el ascenso a la Liga Femenina Challenge, teníamos la estrategia de formar a un grupo de chicas jóvenes para que fuesen avanzando, ya que tenemos una estructura muy sólida y que a nivel federativo nos consideran como la segunda cantera más importante del país. Teníamos claro que debíamos ir con jugadoras de la casa, y también en esta ocasión hemos adelantado los plazos. Nuestra idea era luchar por el ascenso esta próxima temporada pero las chicas han adelantado los plazos. Otro éxito importante".

Valores del club

"El gran éxito nuestro, el más importante, es la recuperación de ciertos valores. El primero, la asistencia de público al Carpena. Cuando llegamos, también por la pandemia, estábamos en torno a los 2.000 espectadores, y estamos cerrando la temporada con una media en Liga Endesa de 8.844 espectadores, con 5 partidos que superaron los 10.000 y 6 llenos. Es para estar orgulloso y la atmósfera que se produce, la magia, la conexión que hemos conseguido".

"Ha sido una temporada entrañable en lo sentimental, con cosas positivas y que quedan en nuestro recuerdo de personas. Hemos tenido dos sucesos: la muerte en el Carpena de José María Martín Urbano, que fue un palo para nosotros, y la muerte también del presidente Paco Molina de Paula. El año pasado ya tuvimos las pérdidas de Javier Imbroda y Alfonso Queipo de Llano".

"En los momentos buenos, el 30º aniversario del club ha sido un éxito absoluto. Agradezco al personal de Unicaja Baloncesto por el trabajo magnífico que han realizado. Tuvimos el documental, la gala, conferencias… volvimos a poner en actualidad nuestra historia. Un club sin historia no tiene futuro y es importante para nosotros. Y tuvimos una gran gala de clausura".

Próximos objetivos

"Estamos en la exigencia pero con los pies en el suelo. El objetivo será estar por nuestros méritos en la fase final de la Copa del Rey, jugar el play off y jugar el Top 8 de la BCL. A partir de ahí soñar, a veces despierto como en Badalona, pero no creernos que vamos a poder competir y ganarle todos los días al Real Madrid, Barça, Baskonia o Valencia Basket, que nos doblan en presupuesto. Este año, de todas las veces que nos hemos enfrentado a ellos les hemos ganado un 33%. Lo firmo como hoja de ruta. Tenemos que seguir peleando, sabiendo dónde están los pies pero también dónde queremos llegar. Somos ambiciosos, pero no locos".

Estabilidad institucional

"Hay que agradecer la estabilidad institucional, inquebrantable y visualizado de la Fundación Unicaja y Unicaja Banco, que este año nos van a ayudar a mantener el equipo que hemos diseñado desde la parcela técnica. Simplemente por la fiscalidad, el presupuesto va a ser más alto y ha habido que subirle el contrato a algunos jugadores. Algunos tenían ofertas de Euroliga y han decidido quedarse, algunos con cantidades más moderadas. Pero sin el apoyo de ambas instituciones, además de crecer en todos patrocinios, no hubiéramos dado ese salto cualitativo para mantener esta plantilla, disfrutarla en los próximos años que tienen firmados. El compromiso que tenían lo van a cumplir. La generación de recursos es importante, el club ha crecido. Es importante para afrontar los próximos años desde una perspectiva muy positiva".

Final Four de la BCL en Málaga

"No me arrepiento ni fue un error pelear para que la Final Four europea fuera en Málaga. Su pudiera, repetiría. Quizás no gestionamos bien las emociones. Después fuimos creciendo y llegamos bien a los play offs. Nos hubiera gustado estar mejor, pero hicimos una gran temporada. La carretera la pusimos, pero el bólido falló en los dos días claves. Ha habido clubes muy buenos. El Baskonia ha jugado una gran temporada, pero a veces los resultados claves no salen. Esto nos incita a pelear por el título de la BCL la próxima temporada".