La postemporada del Unicaja continúa su camino sin que lleguen noticias definitivas sobre los tres frentes todavía abiertos que tiene el club con Tyson Carter, Will Thomas y Alberto Díaz. Son tres negociaciones que están en distinto punto, pero todas avanzadas y en buena dirección. Al menos ese es el mensaje que sale desde las entrañas de las oficinas de Los Guindos.

El propio presidente, Antonio Jesús López Nieto, fue contundente cuando se le preguntó por estos temas en su aparición la noche del martes en el programa Zona Verde de 101 Televisión. El máximo mandatario cajista está convencido de que todo va bien: «estamos en el camino correcto con los tres».

Tyson Carter

«Con Tyson hay pequeñas cosas, ya nos pasó lo mismo el verano pasado. Es un tema de agencias. Son pequeñas cosas, los agentes a veces quieren rizar el rizo. Hay que mantener un poco el tipo, pero no parece que vaya a haber ningún problema», apuntó López Nieto

Will Thomas

«Con Will Thomas hay una frontera económica para llegar a un acuerdo. Si se llega, perfecto. Y si no, se rastrearán otras opciones. No hay ninguna bulla para que nos conteste. Es muy pronto y podemos esperar acontecimientos. Habrá que dejar algo para el verano...».

Alberto Díaz, a punto

Otra cuestión muy esperada por la afición es la ampliación del contrato de Alberto Díaz, que acaba su vinculación con el Unicaja el próximo verano de 2024 y con el que se negocia para que se amplíe su vinculación por varias temporadas más. «Con Alberto Díaz hay sintonía entre las partes. Queremos que siga con nosotros y él quiere seguir en el Unicaja. El acuerdo será «inevitable», en el buen sentido de la palabra. Es el símbolo de nuestra cantera, de nuestra filosofía. No hay urgencia de firmar y espero que se pueda anunciar en breve, antes de que empiece la próxima temporada. Estamos determinando flecos. La gente no entendería el Unicaja sin él. El club no ha recibido ninguna oferta formal por Alberto en los últimos meses. El jugador ha manifestado muchas veces querer ser buque insignia emocional de este club», explicó el presidente.

Proyecto definido

El Unicaja tiene ya su próximo proyecto casi definido, toda vez que hay 10 jugadores con contrato en vigor después de que el club haya renovado los últimos meses los contratos de Kendrick Perry, Darío Brizuela, Tyler Kalinoski, Nihad Djedovic, Melvin Ejim, Dylan Osetkowski, David Kravish y Yankuba Sima, a los que hay que añadir a Alberto Díaz y Jonathan Barreiro, ambos con contrato en vigor hasta junio de 2024.

Es verdad que la «marea verde» está expectante a la espera de que todas las cuestiones pendientes se cierren de forma positiva, pero en Los Guindos son más pragmáticos, no se alteran y esperan, con tranquilidad, que cada negociación llegue a su fin.