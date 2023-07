Unicaja-Ibon: una apuesta de futuro "extraña" en la ACB

No hay nada más inestable en el deporte de elite que un banquillo. Un entrenador puede pasar de héroe a villano en solo un par de partidos. Dos derrotas inesperadas y... !a la calle! El baloncesto no se salva de ese vaivén emocional que se vive en torno a los banquillos, lo que provoca que cada vez sean menos los clubes que hagan apuestas de larga duración por sus técnicos, para no verse obligados a pagar grandes sumas de dinero si las cosas se tuercen y hay que «cortar» el contrato antes de tiempo.

Sorprende, por inusual, el acuerdo firmado hace unos meses por el Unicaja e Ibon Navarro por ¡¡¡3 temporadas!!!. Hasta junio del «lejano» 2026 tienen firmado un acuerdo contractual el club de Los Guindos y el entrenador de Vitoria. Es verdad que hay cláusulas de escape al final de cada temporada, pero 3 años de contrato garantizados es una apuesta muy poco habitual, no solo en el propio club verde, sino en lo que es la Liga Endesa, en la que los entrenadores suelen firmar por una o dos temporadas, a lo sumo. Media Liga con contrato de 1 año A falta de que el recién ascendido Zunder Palencia confirme quién será su técnico en el año de su estreno al máximo nivel del baloncesto español, Ibon Navarro es el único entrenador de toda la categoría al que su club le ha dado 3 años de contrato. Hay 7 que tienen dos años firmados y el resto (9 más) solo tienen contrato por los próximos 12 meses, hasta junio del próximo año 2024. Tienen firmado contrato por dos temporadas en la Liga Endesa Carles Durán con el Joventut; Alex Mumbrú, en el Valencia (él sí firmó 3 años el verano pasado y le quedan dos más en el cuadro taronja); Pablo Pin, en el Covirán Granada; Jaume Ponsarnau, en el Bilbao; Porfi Fisac, en el Tecnyconta Zaragoza, Moncho Fernández, con el Obradoiro, y el recién llegado Roger Grimau, en el Barça. El resto, todos, tienen solo un año solo garantizado con su actual equipo, incluido el vigente campeón de la Euroliga, Chus Mateo, en el Real Madrid; el discutido Joan Peñarroya, en el Baskonia, o el mismísimo Pedro Martínez, con el Baxi Manresa. Es verdad que hay banquillos bastante estables, con técnicos que llevan muchas temporadas en sus respectivos clubes, pero que van renovando sus contratos año a año. El mejor ejemplo es el de Moncho Fernández con el «Obra». Moncho iniciará el próximo mes de septiembre su decimotercera temporada en el club de Santiago de Compostela. Acabó contrato este 30 de junio y ha renovado por dos campañas más, hasta junio de 2025, un año menos de los firmados por Ibon Navarro en Málaga. Apuesta ciega del Unicaja El pasado mes de marzo, después de que el Unicaja levantara el título de Copa en Badalona y solo unas semanas antes de que el equipo jugara la Final Four de la Basketball Champions League, el club de Los Guindos confirmó oficialmente la renovación del contrato de Ibon Navarro hasta 2026. El técnico vasco empezaba a sonar en esos días como posible alternativa para otros clubes nacionales y extranjeros, tras firmar una temporada de ensueño en un Unicaja al que había devuelto a la elite del baloncesto nacional. En Los Guindos lo tuvieron claro, había que iniciar una renovación generalizada de toda la plantilla campeona de Copa y, por supuesto, del líder que desde el banquillo había llevado al equipo al éxito en Badalona. Es curioso como en pocos meses, Navarro calló las bocas del sector más crítico, que dudó de su valía al finalizar la temporada anterior, la 2021/2022, cuando el equipo se quedó muy lejos de los mejores en la clasificación de la Liga Endesa. Criticas llegadas, eso sí, desde fuera del club, porque ni el director deportivo, Juanma Rodríguez, ni el presidente, Antonio Jesús López Nieto, se plantearon ninguna otra opción que no fuera darle las riendas del equipo al entrenador vasco, que había llegado mediada esa misma temporada para suplir al destituido Fotis Katsikaris y había convencido con su trabajo en esos meses a los rectores cajistas de que era la mejor opción para liderar la resurrección del Unicaja. Ilusionante proyecto Navarro iniciará el próximo mes de agosto un interesante proyecto deportivo con 4 competiciones por delante. La Supercopa de España será la primera cronológicamente, ante de afrontar la Liga Endesa, la Copa del Rey de Málaga 2024 en febrero, para la que el Unicaja está ya clasificado en calidad de organizador, y la Basketball Champions League, en la que pondrá buena parte del foco para tratar de repetir experiencia en la Final Four. Una temporada plagada de alicientes para un club con una plantilla reconocible y con un entrenador con margen para seguir edificando en los próximos años un Unicaja campeón.