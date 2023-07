El Unicaja conocerá este miércoles, a partir de las 11.30 horas, su camino en la Basketball Champions League 2023/2024. El sorteo de los 8 grupos de la primera fase de la competición se celebrará en el Patrick Baumann House de Mies (Suiza), con el equipo cajista en el bombo 1, el de los cabezas de serie, aunque esta noticia no está confirmada oficialmente, toda vez que la competición todavía no ha hecho oficial el reparto de los equipos en los 8 niveles en que se distribuirán los 32 equipos participantes.

En realidad solo habrá 29 equipos confirmados en el sorteo ya que tres plazas saldrán de una fase previa idéntica a la que el Unicaja se vio obligdo a jugar la pasada temporada, para obtener plaza definitiva en la competición.

Lista de equipos participantes

La lista de equipos que jugarán la Fase de Grupos junto al Unicaja, por orden alfabético es: AEK (GRE), Bertram Yachts Derthona (ITA), Bursaspor (TUR), Darussafaka Lassa (TUR), Dinamo BDS Sassari (ITA), EWE Baskets Oldenburg (GER), Falco Vulcano Szombathely (HUN), Filou Oostende (BEL), Galatasaray Nef (TUR), Hapoel Bank Yahav Jerusalem (ISR), Hapoel Holon (ISR), Igokea m:tel (BIH), JDA Bourgogne Dijon (FRA), King Szczecin (POL), Le Mans Sarthe Basket (FRA), Lenovo Tenerife (ESP), MHP RIESEN Ludwigsburg (GER), Opava (CZE), PAOK mateco (GRE), Peristeri bwin (GRE), Pinar Karsiyaka (TUR), Promitheas Patras (GRE), Río Breogán (ESP), Rytas Vilnius ( LTU), Telekom Baskets Bonn (GER), Tofas Bursa (TUR), UCAM Murcia (ESP) y VEF Riga (LAT).

Además del Unicaja, tienen muchas opciones de ser cabezas de serie en el sorteo equipos como Lenovo Tenerife, Hapoel Holon, Hapoel Jerusalem, Pinar Karsiyaka, Tofas Bursa y el AEK de Joan Plaza.

Sistema de competición

La temporada regular comienza el 17 de octubre, con el mismo formato que las temporadas anteriores. El Unicaja quedará encuadrado en un grupo con otros tres equipos más. Solo el primero se clasificará directamente para la siguiente fase, la denominada Round of 16. El segundo y el tercero deberán disputar en enero un play-inn contra un equipo de otro grupo para pasar a la segunda fase. Una vez queden los 16 mejores equipos de la competición, se formarán cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, que jugarán una segunda liguilla todos contra todos. los dos primeros de cada grupo jugarán en play off de cuartos de final al mejor de tres partidos, con ventaja de campo para los equipos que queden campeones de sus grupos del Round of 16. Los cuatro equipos que ganen ese play off de cuartos de final serán los que jugarán la Final Four de la BCL 2023/2024.

Francisco Sáez y Mireya Jimena, gerente y miembro del staff de Administración, Finanzas y Control, respectivamente, serán los encargados de representar al Unicaja en esta cita, que arrancará a partir de las 11.30 horas del miércoles

Fase Previa

Los equipos que jugarán la fase de clasificación, esa que el Unicaja tuvo que disputar hace ahora un año para conseguir plaza en la Fase de Grupos son: Bakken Bears (DEN), BG Gottingen (GER), Caledonia Gladiators (GBR), Cholet Basket (FRA), CSM CSU Oradea (ROU), FMP Soccerbet (SRB), Happy Casa Brindisi (ITA), Heroes Den Bosch (NED) , Ironi Hay Motors Ness Ziona (ISR), Jonava CBet (LTU), Kalev/Cramo (EST), Karhu Basket (FIN), Legia Warszawa (POL), Monbus Obradoiro (ESP), Mornar Barsko Zlato (MNE), Norrkoping Dolphins (SWE), Pallacanestro Varese (ITA), Patrioti Levice (SVK), Peja (KOS), Petrolina AEK LCA (CYP), Telenet Giants Antwerp (BEL), TSU Tbilisi (GEO), SIG Strasbourg (FRA) y SL Benfica (POR).