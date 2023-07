Antonio Muñoz Molina es el nombre del último abonado que se ha unido al Unicaja 2023-24, un aficionado que regresa a la «marea verde» después de varios años de ausencia. «Fui a Grecia con los Mihitas y estuvimos en el OAKA de Atenas», relataba emocionado como la gran experiencia vivida en el pasado, «esto es un bonito reencuentro», decía el propio Antonio a los medios oficiales del club justo en el momento de finalizar la compra de su abono.

«Tenía muchas ganas de ser otra vez abonado de nuestro equipo, del Unicaja, y casualmente me he encontrado esta mañana con mi amigo Paco Alonso (histórico del club) y me ha dicho que me viniera corriendo que la cosa para sacar abono estaba complicada. He venido corriendo y la verdad, para mí ha sido una satisfacción ser el último abonado, es una suerte», decía feliz el abonado que cierra las incorporaciones al Factor Carpena 2023-24.

Casi 10.000 abonados

Con Antonio Muñoz Molina se cierra una campaña de abonados 2023-24 de auténtica locura. En total, 9.043 abonados esperan ya para ver los partidos del Unicaja en el Martín Carpena.