¿Por qué el Unicaja no incluye a Will Thomas en el derecho de tanteo?

Con toda la plantilla cerrada, a expensas solo del anuncio oficial del fichaje de Tyson Carter, Will Thomas es el único jugador del Unicaja 22/23 que todavía no tiene garantizado su hueco en la plantilla cajista de la próxima temporada 2023/2024. Este miércoles, la ACB dará a conocer la lista de jugadores sometidos al derecho de tanteo, es decir la de los jugadores de la temporada pasada con los que cuentan sus clubes, pero todavía no hay nada firmado entre las dos partes. Un listado en el que no estará el ala-pívot de Baltimore, a pesar de que es el elegido por Ibon Navarro y la dirección deportiva verde y morada para completar el róster del próximo curso.

¿Por qué si el Unicaja cuenta con Will Thomas no lo incluye en la lista del tanteo? La respuesta a esta pregunta es por una razón puramente económica. El Unicaja quiere seguir contando con Will Thomas. Sí, pero con una rebaja importante de su salario respecto al del pasado curso. Y este es el quiz de la cuestión que impide al Unicaja someter al jugador norteamericano de pasaporte georgiano al tanteo que pone la ACB en marcha este miércoles. ¿Qué es el derecho de tanteo? El derecho de tanteo es un mecanismo que permite cada verano a los clubes mantener atados a sus jugadores que acaban contrato. Los nombres que aparecen en esa lista reciben una oferta formal de su club previamente (en los mismos parámetros económicos que la de la anterior temporada) y no pueden fichar por ningún otro equipo sin que su club de origen tenga la opción de igualar la oferta que reciban de un tercero, para así poder retenerlo. En el caso de Thomas, al ser una oferta a la baja la que le ha ofrecido el Unicaja, no se le puede incluir en el tanteo. Negociación abierta De momento, Unicaja y Will Thomas seguirán con la negociación abierta al margen del tanteo. Eso sí, la gran novedad desde este miércoles es que el Unicaja deja de tener ningún derecho ACB sobre Thomas. O sea, que si cualquier club de la Liga Endesa negocia a partir de ahora con el de Baltimore lo hará con un jugador libre. El Unicaja se queda sin la opción de poder retener al jugador con una contraoferta ni tampoco la posibilidad de recibir una compensación económica por el posible fichaje de Thomas por otro equipo. Es un riesgo que el club de Los Guindos asume al plantear al jugador una oferta a la baja respecto a lo que percibió la pasada campaña. En el Unicaja lo tienen claro. Si Thomas acepta la cantidad económica que el club le ha puesto encima de la mesa, continuará un año más vestido de verde y morado, hasta junio de 2024. Si quiere ganar más dinero, entonces se irá a otro club. La pelota está en el tejado del de Baltimore. Tyson Carter ¿sí o no? Otra cuestión por determinar es si el escolta norteamericano del Unicaja, con el que hay un acuerdo cerrado para su fichaje por las dos próximas temporadas, entra o no en la lista de jugadores sometidos a tanteo. Según informaron fuentes del club a La Opinión de Málaga, la decisión se tomará en el último momento, aunque con el "ok" del jugador asegurado, es más que posible que Carter tampoco esté en esa lista que publique la ACB este miércoles. Si aparece su nombre, será solo para curarse de algún problema burocrático que pueda aparecer a última hora y coloque al jugador en el mercado. Si definitivamente no aparece el nombre de Carter ven la lista, será porque el Unicaja da por hecho su fichaje, aunque siga sin anunciarlo de forma oficial por cuestiones extradeportivas que están al margen del ok ya firmado entre Carter y el Unicaja.