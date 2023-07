La renovación de Will Thomas, a punto

Will Thomas está muy cerca de renovar su contrato con el Unicaja. Las conversaciones abiertas desde hace varias semanas han evolucionado de forma satisfactoria y la continuidad del ala-pívot de Baltimore podría ser oficial en los próximos días/horas... si no ocurre nada extraordinario.

El Unicaja, tras acabar la pasada temporada, ofreció a Will Thomas un contrato a la baja por una temporada más. El de Baltimore era este curso pasado el jugador mejor pagado de la plantilla, con una ficha de unos 500.000 euros netos. Por cuestiones fiscales, al pasar de tributar del 19% a por encima del 40% en este segundo año en Málaga, el club le ofreció la renovación con una nueva ficha, en torno a 360.000 euros netos.

Thomas, decidido a renovar

El jugador se lo ha pensado y parece que ha tomado ya una decisión. Recién cumplidos 37 años, salir al mercado, buscar otro destino y empezar de cero no parece la mejor opción en contraposición a las cosas positivas que le ofrece seguir en el Unicaja, aunque sea con una ficha más modesta.

En el Unicaja no se ha escondido desde el primer día que renovar a Will era una prioridad de este mercado estival. Era y es el número 1 de la lista para esa plaza todavía vacante en la plantilla 23/24. El mismo Ibon Navarro lo dejó claro semanas atrás: "No sé si seguirá. Sales al mercado y, más allá de temas presupuestarios, te pones a buscar un buen jugador, algo secundario en los minutos, muy importante en el liderazgo, que te aporta algo muy concreto y escaso, con buen juego en el poste bajo, que rinde siempre.... Ponte a buscar uno mejor que éste. Es que no existe. ¿Que podemos encontrar un jugador distinto que nos dé otras cosas? ¿El equipo necesita esas otras cosas? A mí me gustaría que siguiese, estaría muy contento", aseguró Ibon.

En la misma línea se expresó también días atrás Juanma Rodríguez: "Hay voluntad de las dos partes. Soy optimista. Es la conjugación de muchas cosas: edad, presupuesto, rendimiento... Queremos que siga y él seguir. Pero hay que hacer muchos equilibrios. Si vemos que no hay posibilidad tiraremos para otro lado, pero cuando hay voluntad entre las dos partes se puede conseguir y hay optimismo. Tiene una edad, pero tenéis que saber que llega de los primeros a entrenar, hace su rutina, es una de esas personas que crea una cultura de trabajo en un equipo, es un ejemplo con su edad para mostrarle a los más jóvenes cómo deben cuidar de su cuerpo. En la pista tiene un conocimiento y una sabiduría tremendas", explicó el director deportivo sobre el día a día de Will Thomas en el Unicaja.

Una roca físicamente

La verdad es que Will es uno de los únicos 3 jugadores, junto a Melvin Ejim y David Kravish, que no se perdió ninguno de los 61 partidos oficiales que el equipo disputó el pasado curso.

Parece que la decisión ya está tomada. Al menos en el club cajista esperan que más pronto que tarde se pueda oficializar que Will Thomas será jugador del Unicaja en el próximo proyecto 2023/2024. Está muy cerca, solo falta el empujón final.