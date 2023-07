Ya es oficial una de las grandes cuestiones del verano en clave verde y morada. El Unicaja ha anunciado este lunes la renovación de Will Thomas por una temporada más, la cuarta en el club. Una noticia que confirma que, a excepción de la salida de Darío Brizuela al Barça con el posterior recambio de Kameron Taylor procedente del Bàsquet Girona, Ibon Navarro va a poder mantener a casi todo el bloque con el que fue campeón de la Copa del Rey, tercero en Liga Endesa y cuarto en la Basketball Champions League.

No ha sido una cuestión sencilla porque no estaba en manos del club la decisión final, pero el ala-pívot de Baltimore ha decidido priorizar su estancia en Málaga por encima de otro tipo de cuestiones meramente económicas. El pasado curso fue el jugador mejor pagado de la plantilla, pero esta vez la oferta de renovación ha sido a la baja. La propuesta ha estado sobre la mesa del cajista durante varias semanas y finalmente ya es oficial el acuerdo de un jugador que ha dejado partidos memorables esta temporada con 5,2 puntos, 2,8 rebotes y 1 asistencia para 7,4 de valoración en 16 minutos de juego.

Lo cierto es que se ha cumplido el deseo de Ibon Navarro. "En el mercado es complicado buscar un jugador con liderazgo, pero secundario en minutos, que te aporte en el poste bajo, que pueda jugar un día 8 minutos y otro muchos más o incluso menos, que siempre que entra, rinde... Busca uno mejor que este. Me gustaría que siguiese". Esto fue lo que dijo el técnico hace un mes y sus deseos se han convertido en realidad.

Juanma Rodríguez, en la misma línea, explicó al detalle hace varios días, algunas de las razones que han llevado a la entidad a tomar esta decisión: "Tiene una edad, pero tenéis que saber que llega de los primeros a entrenar, hace su rutina, es una de esas personas que crea una cultura de trabajo en un equipo, es un ejemplo con su edad para mostrarle a los más jóvenes cómo deben cuidar de su cuerpo. En la pista tiene un conocimiento y una sabiduría tremenda".

Temporada al completo

Su físico no ha sido un problema a lo largo de su carrera y en el Unicaja hay plena confianza por ello. Precisamente, Will Thomas ha sido uno de los tres jugadores -junto a Melvin Ejim y David Kravish- que ha disputado los 61 partidos de la temporada. No comenzó en su mejor forma, porque se trata de un jugar que va de menos a más, pero ha llegado a lo momentos más importantes del curso siendo fundamental para los éxitos cajistas.

Por lo que a la espera de confirmar también el fichaje, ya cerrado, de Tyson Carter para las dos próximas temporadas, el club ya tiene a sus 14 jugadores -sin los canteranos Yannick Nzosa y Rafa Santos- con los que disputar la campaña 23/24... si es que no hay ninguna novedad más.