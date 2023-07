El Unicaja hizo oficial este lunes la última renovación del verano: Will Thomas. Un nuevo jugador que se une a Kendrick Perry, Tyler Kalinoski, Nihad Djedovic, Melvin Ejim, Dylan Osetkowski, David Kravish, Augusto Lima y Yankuba Sima como cajistas que han firmado un nuevo contrato que les vincula, como mínimo, un año más al club verde y morado. Es decir, una larga lista de jugadores a la que se ha incorporado un perfil especial. Will Thomas, mucho más que una renovación.

No fueron pocas las críticas que generó su movimiento el pasado mercado y han sido aún más las bocas que ha cerrado con su rendimiento este curso. Los 36 años fueron un lastre que buscaron imponerle aquellos que dudaron del ala-pívot de Baltimore. Es verdad que su rendimiento al inicio de la temporada no fue especialmente convincente para el público general, pero acabó siendo imprescindible para devolver al Unicaja a los puestos más altos de la Copa del Rey, la Liga Endesa y la Basketball Champions League.

Sin embargo, y por suerte para todos, la persona que más confiaba -y confía- en que a Will Thomas aún le queda mucho baloncesto en sus manos estaba -y está- en el banquillo cajista. Ha sido un jugador fundamental que representa el éxito de la pizarra de Ibon Navarro. Lo demostró, por ejemplo, en aquellos minutos decisivos de la Copa ante el Barça frente a todo un campeón de Euroliga como es Jan Vesely. Ya sea con su letal tiro de cinco metros, con una asistencia o con lo que genera de forma indirecta para sus compañeros, la incidencia del estadounidense es muy superior a lo que cualquier número pueda decir.

Will Thomas es muchísimo más que los 5.1 puntos, 2.6 rebotes y 7 de valoración en 15 minutos de media que ha registrado este curso en Liga Endesa o los 5.3 puntos, 3.4 rebotes y 7.6 de valoración que ha conseguido en poco más de 17 minutos que ha disputado por encuentro en la Basketball Champions League. Es un jugador como pocos quedan en este camino al que se dirige el baloncesto moderno. Nivel élite en su particular lugar de la zona, sabiduría a raudales, capacidad de botar el balón como pocos interiores... Una demostración de que sus 37 años es solo un número en el DNI.

La tendencia en el baloncesto actual es generar ventajas desde FUERA HACIA DENTRO. Unicaja ajustó buscando LO CONTRARIO. Desde dentro hacia fuera, fue un espectáculo la master class de Will Thomas y las lecturas desde balón interior pic.twitter.com/obaD2BXggL — Gabo Loaiza (@gaboloaizaperez) 17 de febrero de 2023

Así que es el veterano del equipo, pero también un ejemplo para el resto de sus compañeros. El de Baltimore ha jugado durante muchos años al máximo nivel en la Euroliga. Ahora, tras la marcha de Darío Brizuela, es uno de los jugadores que mejor conoce lo que representa el club. Y cuando podía, seguramente, haber cobrado más dinero en otro equipo -recibirá en torno a 360.000 euros netos después de que el pasado curso fueran 500.000 euros-, va a quedarse en Málaga para seguir siendo un eslabón fundamental de la cadena de éxitos.

Imprescindible en el vestuario

No solo es una grandísima noticia su continuidad para los aficionados, sino que también lo es para los propios jugadores. Will Thomas no tiene el carisma de Kendrick Perry o Dylan Osetkowski, pero sí que representa una serie de valores imprescindibles que un vestuario debe tener. Ya lo dijo Juanma Rodríguez, es el primero que llega a cada entrenamiento y es vital para mantener la unidad del grupo. Sin olvidar nunca cómo cuida su físico, pues ha vuelto a disputar los 61 partidos que ha jugado el equipo.

Así que es inevitable reconocer que la renovación de Will Thomas es una gran noticia para el desarrollo del Unicaja 23/24. La dirección deportiva, el cuerpo técnico, la plantilla... todos y cada uno de los miembros del club le querían un año más y con razón. El estadounidense volverá a sumar más encuentros a su cuenta personal y volverá desde pretemporada para ser una figura esencial de cara a vivir una nueva temporada de éxitos.