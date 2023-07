El Unicaja ha mantenido lograr al bloque, prácticamente al completo, para la próxima temporada. Lo cierto es que ha sido una decisión sobre la que en la afición ha existido debate por el hecho de dar aire fresco a una plantilla que ha sido campeona. Por lo que ahora el equipo tiene la obligatoriedad de renovar algunas cuestiones del juego y ahí es vital el paso adelante que puedan dar ciertos jugadores. Uno de ellos es Yankuba Sima.

Probablemente, el pívot internacional por España fue uno de los cajistas a los que le fastidió el fin de temporada. La razón es que llegó al play off de Liga Endesa en su mejor momento de forma. Hay que recordar que llegó en enero al Unicaja para suplir a Lima y tuvo que hacer una preparación a contracorriente después de no contar con minutos en el Reyer Venezia. La adaptación no fue fácil, tampoco pudo jugar la Copa del Rey por una lesión muscular, pero aterrizó en la fase más importante de la ACB en su mejor momento.

Ahora la situación es totalmente diferente y arranca de cero junto al resto de sus compañeros. Por condiciones, Sima es un jugador único en la plantilla malagueña: físico, contundente y de gran envergadura. En muchos momentos ha parecido sentirse algo intimidado por el contexto, pero la continuidad del proyecto necesita del paso adelante de jugadores como el ‘77’.

El pívot ya sabe el nivel que puede ofrecer en el equipo verde y morado. Frenó a Giorgi Shermadini -MVP de la Liga Endesa- y brilló frente al Barça en el primer partido del Palau. Ahora estará en plena dinámica desde mediados de agosto y conocerá desde el principio los nuevos sistemas del cuerpo técnico. En ataque ya empezó a ofrecer contundencia, mayor variantes con las que finalizar cerca del aro y en defensa comenzó a imponerse ante pívots de nivel Euroliga como Jan Vesely o Sertac Sanli. Si consigue mantener el nivel con el que terminó...

No obstante, ya se ha puesto manos a la obra para comenzar la nueva temporada siendo una referencia. Yankuba Sima ha sido el primer jugador que ha aterrizado en la pista de Los Guindos para adelantar la vuelta a los entrenamientos. Allí ha trabajado con otro referente de la zona cajista como ha sido Fran Vázquez, con el que ha compartido horas y horas para continuar con su evolución porque si algo siempre han puesto en valor del catalán es el margen de mejora.

Tres pívots con Lima

Ahora bien, Ibon Navarro va a tener un importante dilema desde el mes de diciembre/enero: el regreso de Augusto Lima que supondrá tener a tres pívots en la plantilla cajista. El brasileño regresará después de que el 28 de diciembre de 2022 sufriera una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco interno de la rodilla izquierda que le apartó del equipo y que le ha mantenido como espectador, clave, de todos los éxitos del Unicaja.

La buena noticia es que no hay ninguna necesidad de precipitar la vuelta a la cancha porque es una posición cubierta en la plantilla. Sin embargo, con la vuelta de Lima, el cuerpo técnico tendrá que hacer dos descartes -incluyendo a Mario Saint-Supéry- siempre y cuando todos los jugadores estén a disposición del entrenador vitoriano. Por lo que todo apunta a que será uno de los ‘5’ el que se quedará al margen, ya que ninguno presenta la capacidad de ser una baza importante en el puesto de ala-pívot.

Por lo que es muy importante la fase de preparación que comenzará Sima junto al resto de la plantilla. Tendrá un papel importante el próximo año y si consigue mantener el nivel con el que acabó la temporada...