El verano del Unicaja está siendo como una etapa del Tour de Francia con importantes puertos de montaña. Cuando todo se antojaba como un verano absolutamente tranquilo para Juanma Rodríguez sin ninguna pieza que mover, llegó el pago de la cláusula de Darío Brizuela por parte del Barça con el posterior recambio de Kameron Taylor. Semanas más tarde se pudo anunciar, tras más de 40 días de espera, a Tyson Carter y cuando todo parecía hecho, una lesión de Yankuba Sima obliga a ir al mercado con urgencia.

El Unicaja intentó la contratación de Landry Nnoko para completar la plantilla mientras Yankuba Sima está lesionado, pero el camerunés declinó la propuesta al tener una oferta para la temporada completa en el Gravelines de Francia. Así lo confirmó Antonio Jesús López Nieto, presidente del Unicaja en Radio Marca Málaga: «Vamos a fichar un pívot temporero. Repito, temporero, porque se ha lesionado Sima durante la pretemporada. Estará cinco o seis semanas fuera. El equipo está hecho y es una ayuda mutua. Para que él nos ayude y nosotros a él. La información de Nnoko es cierta, pero le ha salido una oferta para todo el año en Francia y no va a venir».

La opción Nzosa, también descartada

Otra opción que manejaba la entidad de Los Guindos era la posibilidad de recuperar a Yannick Nzosa durante la pretemporada, pero el Estudiantes, equipo en el que se encuentra cedido, no ha accedido a la petición verde.

La lesión de Yankuba Sima es un contratiempo absolutamente inesperado que se suma como baja importante a la pretemporada junto a otras cuatro más: los tres internacionales Alberto Díaz (España), Kendrick Perry (Montenegro) y Melvin Ejim (Canadá), y el lesionado de larga duración Augusto Lima. Es decir, Ibon Navarro no podrá contar con ninguno de ellos, como mínimo, hasta el 1 de septiembre, cuando acabe la primera fase de grupos del Mundial.

Ahora bien, no es cualquier baja la del pívot, a pesar de tener ahora mismo una plantilla con 14 jugadores. Sima estará de baja unas 5-6 semanas, por lo que teniendo en el horizonte la Supercopa Endesa (16 y 17 de septiembre) y el duro inicio de Liga -a partir del 23 de septiembre-, el Unicaja decidió acudir al mercado a por un ‘5’ temporero.

¿Qué condiciones debe cumplir?

A mitad de agosto son muchas menos las opciones que hay en el mercado y el Unicaja no puede buscar cualquier jugador. No podrá ser, por ejemplo, extracomunitario, pues esas dos plazas ya están cubiertas por Tyson Carter y por Will Thomas.

Algo más compleja es si buscar o no un cupo. Si Mario Saint-Supéry se queda, tendría que entrar en las convocatorias de la ACB para cumplir con los cuatro Jugadores Formados Localmente (JFL) que exige la Liga Endesa: Alberto Díaz, Jonathan Barreiro, Nihad Djedovic y el canterano. Es decir, ahora el futuro próximo del malagueño podría haber dado una vuelta. Por lo que si el pívot llega para jugar las primeras jornadas ligueras, ya habría que hacer cambios en la convocatoria.

La buena noticia es que la Basketball Champions League sí que da un poco más de margen esta temporada con el comienzo el 18 de octubre porque la competición europea exige cinco cupos. Ahora bien, para el debut continental podría estar de regreso Sima y así poder buscar en un mercado más grande que el de los cupos... y pívots.

En definitiva, un verano plácido ha tenido tres dolores de cabezas, pero muy importantes. Ahora deberá llegar un nuevo interior para suplir la baja de Yankuba Sima. ¿Hasta cuándo? Esa es la gran pregunta y de cuya respuesta dependerá el fichaje.