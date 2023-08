El Unicaja no está teniendo suerte con las lesiones. Sobre todo con sus pívots. Augusto Lima sigue de baja y no volverá a las pistas hasta final de 2023, Yankuba Sima se lesionó hace unos días, antes incluso de arrancar la pretemporada y David Kravish ha hecho saltar también las alarmas en Los Guindos porque ha regresado de las vacaciones de verano con molestias en talón que, salvo milagro, le van a impedir iniciar la pretemporada al mismo nivel que sus compañeros.

Habrá que ver cómo evoluciona el pívot en los próximos días, pero hay preocupación porque son muchos problemas en la posición de "5", motivo por el que el club busca desde hace varios días a un recambio temporal para reforzar esa posición.

Lesionado en el play off

Hay que recordar que Kravish ya jugó muy mermado la eliminatoria de semifinales del pasado play off por el título contra el Barça. En el segundo encuentro de cuartos de final ante el Lenovo Tenerife recibió un golpe muy duro en su talón que le impidió estar a tope físicamente el cruce contra los culés. Kravish tuvo que ser infiltrado para que al menos estuviera en pista y su imagen después del cuarto partido, saliendo del Carpena completamente cojo, fue realmente impactante para todos los que la presenciaron. Su compromiso con el equipo quedó en esa serie de "semis", desde luego, más que confirmado, al poner por delante el equipo a su propia salud.

La verdad es que Kravish es un jugador muy "duro". De hecho es uno de los únicos tres (Melvin Ejim y Will Thomas son los otros dos) que la pasada temporada no se perdieron ni un solo partido oficial. Y eso que además de ese problema en el talón en el esprint final de la temporada, durante el mes de marzo, en aquella doble jornada frente al Galatasaray, con dos partidos en 48 horas, sufrió también un virus que le hizo jugar enfermo aquellos dos choques de la BCL. El jugador incluso tuvo que ir al hospital para desde allí, directamente, ir al pabellón al primero de esos dos partidos contra los otomanos. Pero es que no solo no descansó en el segundo encuentro en Estambul, sino que volvió a vestirse de corto en el que era un partido importante para los intereses europeos del Unicaja.

Los próximos días, claves para saber su evolución

Habrá que cruzar los dedos para que el estado de salud del jugador de pasaporte búlgaro mejore en estos próximos días. Ya sabemos que hace falta un temporero por Sima. Ojalá no tengan que ser dos y que Kravish pueda incorporarse poco a poco a la pretemporada, que esta semana está arrancando para el equipo cajista.