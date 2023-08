El Unicaja necesitaba un fichaje de urgencia ante la inesperada lesión del pívot Yankuba Sima, que tiene un desgarro en el gemelo izquierdo y estará de baja aproximadamente 6 semanas, la misma duración que tiene el contrato de Ilimane Diop. Internacional en todas las categorías inferiores con la selección española, ha jugado ocho años entre las inferiores y el primer equipo del Baskonia, en el Gran Canaria y en el UCAM Murcia, su último equipo, la pasada temporada.

El director deportivo del club, Juanma Rodríguez, dio la bienvenida al jugador y quiso recordar a la leyenda cajista Serguei Babkov, fallecido este pasado lunes a los 56 años de edad, víctima de un infarto. Tras esto, el ejecutivo hizo un breve repaso a lo que puede aportar Ilimane Diop en la pista y no descartó que en función de la evolución de los lesionados, que amplie su contrato, que finaliza el 30 de septiembre.

Diop, ilusionado

El nuevo jugador cajista se mostró contento de firmar por el Unicaja y aseguró que el tiempo de duración de su contrato va a esforzarse al máximo. ''Físicamente tenemos que ir paso a paso para llegar bien al primer partido de la temporada'', fue la respuesta de Ilimane ante la duda de su condición física al llervar todo el verano como agente libre.

Las intenciones del nuevo fichaje del Unicaja puede que sean no solo cubrir la baja de Yankuba: ''Estoy contento de estar aquí, si el contrato fuese de más duración también lo estaría'', explicó.

El jugador, ante la pregunta de que cree que puede aportar al equipo, respondió de forma contundente y sin titubeos: ''Puedo aportar energía, experiencia... al final todo se basa en lo quiere el entrenador y voy a intentar hacerlo lo mejor posible'', a fin de cuentas es un jugador con 10 años de experiencia en la competida Liga ACB, por lo que tampoco necesita un periodo de adaptación a la liga.

''Hay un buen grupo, me han recibido bien, al final Sima es Sima y yo soy yo, cada uno tiene su forma de jugar''. La comparación con Sima es un elemento que irremediablemente se tiene en cuenta, debido a que viene a cubrir su baja, pero Ilimane está convencido de que son jugadores distintos y que cada uno tiene su propio estilo.

El factor Ibon Navarro

El jugador se mostró también muy contento por jugar a las órdenes de Ibon Navarro. ''Hay que hacer lo que pida el entrenador, él es el jefe, estoy dispuesto a cumplir con lo que Ibon me pida'', aseveró. El jugadoraseguró que ha manejado este verano ofertas. 'He tenido ofertas, pero no me convencían, al final tienes que hacer lo que sea mejor para ti. 'Ya conocía de antes Málaga, que es una ciudad que me encanta, y por supuesto ya conocía al equipo, es un club que me gusta'', dijo.

El sorteo de la Supercopa ha dado como resultado un enfrentamiento de semifinales entre el Unicaja y el UCAM Murcia, precisamente el último equipo de Ili Diop: ''no va a ser fácil para mí que el primer partido oficial sea para enfrentarme al Murcia. Sin duda va a ser algo especial'', finalizó.