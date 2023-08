Yankuba Sima: «Creo que sí me da tiempo para llegar a la Supercopa»

Yankuba Sima quiere jugar la Supercopa Endesa. El pívot catalán se lesionó en el gemelo hace ya tres semanas, mientras se entrenaba en solitario antes de arrancar la pretemporada, y aunque no ha podido comenzar el trabajo de preparación junto a sus compañeros, se muestra ilusionado en volver cuanto antes a las pistas y, sobre todo, en estar el sábado 16 de septiembre en la semifinal de la Supercopa Endesa que el Unicaja jugará contra el UCAM de Murcia.

Qué mala suerte, Yankuba ¿Qué fue exactamente lo que le pasó?

Estuve entrenando casi todo el verano en Málaga para tratar de mejorar todos los aspectos de mi juego. Estuve trabajando con Fran Vázquez y hace algo más de dos semanas, en un gesto yo solo, tuve una pequeña rotura en el gemelo. Mala suerte, pero gracias a Dios no es nada grave y creo que dentro de poco estaré trabajando con el equipo.

¿Alguna vez había tenido esta lesión?

Tuve una lesión similar hace tres años cuando estaba en Manresa, pero en la otra pierna. Por suerte no es muy grave y estoy enfocado en recuperar lo antes posible.

Es una pena que se pierda parte de la pretemporada, después de llegar el curso pasado en enero. ¿Es un contratiempo para usted?

Sí es un pequeño contratiempo porque tenía muchísima ilusión. Pero hay que pensar en positivo e intentar recuperarme no lo antes posible, sino lo mejor posible para estar bien físicamente y poder incorporarme al grupo. La verdad es que venía con muchas ganas de empezar la pretemporada con el equipo para trabajar con el grupo desde el principio, aunque es cierto que al final de la Liga ya me encontraba mucho más cómodo que cuando llegué. Conozco a los compañeros y al entrenador, pero me hubiese venido genial estar disponible desde el día 1.

¿Qué le dicen los médicos? ¿Cuándo cree que puede estar en la pista jugando?

Me han dicho que depende de la evolución. De cómo vaya mejorando el músculo. Creo que en menos de dos semanas debería estar ya trabajando con mis compañeros, pero nunca se sabe cómo puede evolucionar la recuperación.

Para la Supercopa quedan tres semanas. ¿Le dará tiempo para llegar?

Me encantaría, obviamente, jugar la Supercopa. Me hace muchísima ilusión. Es el primer título que podemos ganar esta temporada y ojalá poder llegar a jugarla y ayudar al equipo. En teoría creo que sí me da tiempo a llegar a la Supercopa, pero nunca se sabe.

Lima, lesionado; Kravish, lesionado; usted, lesionado... Ibon Navarro se ha quedado sin sus tres pívots de la plantilla para esta pretemporada. ¡Vaya papelón! ¿no?

Nos gustaría estar a los tres pívots sanos. Te lo aseguro. Pero así es el deporte. Son cosas que no se pueden controlar. Creo que tenemos una plantilla larga. Ahora está también Ilimane Diop. Esos espacios con bajas intentaremos arreglarlos con rotaciones y ajustes. Trabajamos por recuperarnos para poder estar pronto con el equipo.

¿Cuáles son los objetivos del Unicaja 2023/2024?

No hay ningún objetivo marcado sobre el resto. Queremos competir, seguir en la misma línea de la temporada pasada e intentar ganar algún título. Somos un equipo con ambición y todos queremos repetir o incluso mejorar lo del año pasado. Estamos trabajando desde el día 1 con la máxima ambición posible.

Kameron Taylor es la única cara nueva. ¿Qué le parece ese fichaje?

Es un buen chico y un gran jugador. Creo que nos va a ayudar mucho. Que solo haya una cara nueva en la plantilla y haya continuidad está muy bien. Dice mucho de lo bien que se están haciendo las cosas en el Unicaja. Estamos contentos con «Kam» e intentaremos integrarle muy rápido.

¿Brizuela? ¿Lo van a echar de menos?

Yo, personalmente, sí. Era muy buen compañero, hacía siempre «grupo» y evidentemente es un gran jugador. Es una pena que se haya ido, pero esto es deporte y todos somos profesionales. Le deseamos lo mejor, excepto cuando juegue contra nosotros.