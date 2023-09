El Unicaja e Ibon Navarro contarán desde este miércoles con Melvin Ejim, el último de los internacionales en regresar con el equipo cajista tras la medalla de bronce conquistada en el Mundial con la selección de Canadá, la primera para su país en una cita de estas características. Sin embargo, son varios condicionantes, entre ellos la vuelta tan compleja, los que preocupan al club.

Ejim disputó el pasado domingo el partido por el tercer y cuarto puesto ante Estados Unidos. Desde Manila (Filipinas) cogió un primer avión hacia Canadá con una duración de 16 horas y 30 minutos. No obstante, no solo no tuvo tiempo para parar, sino que se desplazó para recoger a su mujer y a sus cuatro hijos -la última nacida hace apenas dos meses- y así emprender un nuevo vuelo que le traerá a Málaga después de 9 horas de viaje, con poco mrgen para descansar durante el trayecto al realizarlo con su familia.

En definitiva, más de 24 horas de avión en dos desplazamientos, con tres continentes de por medio, que hacen del regreso del canadiense una auténtica vuelta al mundo. Algo que dificultará considerablemente su disponibilidad para el trabajo diario a las órdenes de Ibon Navarro a lo largo de esta semana previa a la disputa del primer título de la temporada.

Una incógnita para la Supercopa

Ejim aterrizará este miércoles en la dinámica del club. Se espera que supere el reconocimiento médico, pero lo normal es que no se entrene con el resto de sus compañeros. En realidad, serán las pruebas físicas las que determinarán la disponibilidad del ala-pívot para la Supercopa Endesa que arranca el próximo sábado ante el UCAM Murcia. En el mejor de los casos, tendría dos sesiones de trabajo con el equipo -jueves y viernes- y un nuevo viaje de 5 horas en autobús hasta llegar a la Región de Murcia.

Ese cansancio acumulado y la falta de entrenamientos -pronunciada en el Mundial con su selección- son las grandes preocupaciones que el cuerpo técnico tiene sobre el cajista. Nadie quiere perder a ningún jugador con el comienzo de la Liga Endesa tan cercano. Un sobreesfuerzo podría dejar al canadiense en el dique seco durante varias semanas y eso es todo lo que se quiere evitar con un juego interior ya cogido con pinzas.

El preparados físico, los médicos y el propio Ibon Navarro serán los que determinarán la presencia de Melvin Ejim en la Supercopa frente a los universitarios. Se trata de una pieza vital para ir recuperando efectivos, pero todo el mundo tiene claro que lo que verdaderamente importa es el debut en ACB el 23 de septiembre ante el Lenovo Tenerife en el Martín Carpena y ahí sí tendrá que estar.