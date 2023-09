El Unicaja tiene muy cogido con pinzas el juego interior y el proceso de intentar buscar un segundo temporero que cubra las bajas de David Kravish, Yankuba Sima y Augusto Lima parece haber llegado a su fin. Sin embargo, la sorpresa saltó cuando Juanma Rodríguez, director deportivo del club, anunció en el programa Zona Verde de 101TV que en Los Guindos incluso habían llamado a dos jugadores internacionales con pasado NBA: Garuba e Ibaka.

En primer lugar, ¿cómo avanzan las lesiones cajistas? "Vamos día a día. Parece que lo de Kravish puede ir bien, pero si te levantas y te duele es un paso atrás, así son las fascitis plantares. Lo de Yankuba ya tiene la cicatriz de la lesión, pero está un poco blanda. Hay que ir paso a paso. Por eso trajimos a Diop. El domingo -ante el Real Madrid- da buen relevo los dos primeros cuartos. Estamos intentando que dé un relevo de 10/12 minutos de calidad".

Búsqueda de renombre

Sin embargo, el director deportivo dejó claro que se ha buscado todo, incluso a jugadores con pasado en la NBA. "La cosa está muy complicada. Hemos preguntado por Garuba o Ibaka, pero tienen en mente otras cosas. No van a seguir en NBA, pero quieren NBA. Hay tres o cuatro equipos de Euroliga preparados para ficharlos. No sé si el Real Madrid acabará incorporando a Garuba, pero es muy difícil, no iban a aceptar un contrato temporal aquí en Málaga".

Y es que el Unicaja no puede buscar a cualquier pívot, pues tiene que seguir unos requisitos muy específicos: "No puede ser un jugador americano, tiene que ser europeo, cupo o cotonú. Habíamos mirado también de la selección de Sudán del Sur, pero no son cotonús. Había algún nombre muy interesante. Me consta que hay muchos equipos en Europa buscando pívot. Tendría que ser un perfil más joven, con hambre, pero tampoco hemos encontrado", aseguró Juanma Rodríguez.

Así que Ibon Navarro ya sabe las piezas con las que contará hasta que los interiores vacíen la enfermería de Los Guindos. Una zona que está a la espera de saber incluso si podrá tener a Melvin Ejim para la Supercopa de este fin de semana.