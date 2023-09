«No sé si somos favoritos, pero sí sé que podemos ganar esta Supercopa»

Tyson Carter ya está preparado para afrontar el primer gran reto del Unicaja en esta temporada 2023/2024. El jugador estadounidense atiende a La Opinión de Málaga solo unos días antes de que el equipo verde y morado dispute el sábado la semifinal de la Supercopa Endesa ante el UCAM Murcia.

El último MVP de la Copa del Rey nos habla del culebrón de su renovación, que se alargó varias semanas este verano, de cómo se enteró del fichaje de Brizuela por el Barça, de su relación personal con Kendrick Perry, del fichaje de Kameron Taylor o de cómo se ha integrado en la ciudad y en el club en este segundo verano en la Costa del Sol.

¿Qué tal el verano?

Muy bien. Pude pasar mucho tiempo con mi familia, viajar por los Estados Unidos, disfrutar con amigos... muy bien todo. La verdad.

Me encanta Málaga, me llevo muy bien con los compañeros, con el entrenador y con los aficionados. Me gusta estar aquí

Segunda temporada en Málaga, ¿contento?

Estoy muy contento. Me gusta Málaga. Me encanta la ciudad, me llevo muy bien con los compañeros, con el entrenador y con los aficionados. Me gusta estar aquí.

Su fichaje se alargó muchas semanas este verano. Había miedo en parte de la afición porque pasaban los días y no se firmaba el contrato de renovación. ¿Qué pasó esos días? ¿Por qué hubo que esperar tantas semanas para que se hiciera oficial el fichaje?

Yo tenía un acuerdo con el Unicaja para volver a Málaga desde que me fui de vacaciones, pero como tenía contrato con el Zenit de San Petersburgo había que arreglar unas cosas que fueron las que alargaron la situación. Fue un proceso de negociaciones para salir de mi contrato en Rusia. Solo eso.

¿En algún momento del verano temió que se complicara el fichaje y tener que buscarse otro equipo?

Realmente, como tenía el acuerdo con Unicaja, no tuve miedo. Sabía que era una cuestión de tiempo que se cerrara la negociación con el Zenit.

El verano pasado, cuando llegó a Málaga, le costó la adaptación las primeras semanas. ¿Este verano ha sido todo más fácil?

Sí, este verano es más fácil. Tengo la ventaja de que ya conozco la ciudad, sé cómo moverme aquí, sé los restaurantes que más me gustan para ir a comer, los sitios donde pasar un buen rato y disfrutar. El año pasado era todo nuevo para mí, no sabía nada y sí es verdad que me costó mucho más.

La temporada pasada hubo muy buena química en el equipo entre todos los jugadores, pero con Kendrick Perry parece que hubo una conexión especial. ¿Es su mejor amigo en la plantilla?

Kendrick es uno de ellos. Pero también tengo una muy buena relación con otros: Dylan, Tyler, Melvin, Will... Con muchos jugadores. Es verdad que con Kendrick, por ser los dos del sur de Estados Unidos, tenemos un mismo origen y comparto muchas cosas con él. No diría que tengo un «mejor amigo» en el equipo, pero Kendrick es uno de los mejores amigos para mí.

Me enteré de lo de Brizuela por un chat que tenemos los jugadores. Me metí en redes sociales y ya vi lo que estaba pasando

¿Cómo se enteró de que Brizuela dejaba el Unicaja para fichar por el Barça?

Me enteré del fichaje por un chat que tenemos privado los jugadores del equipo. Así me llegó la noticia. Me metí en redes sociales y ya vi lo que estaba pasando. Me dio pena y estaba triste porque pensaba que íbamos a ser los mismos 12 compañeros de la temporada pasada. Es una pena no poder repetir todos. Pero estoy contento por él, es una buena oportunidad para Darío y una buena oferta. Siempre apoyaré su decisión de irse al Barça. Es algo bueno para él. Ha entrado Kameron Taylor en el equipo, que es un buen jugador, por lo que ha sido algo bueno para todos.

Precisamente quería preguntarle por su nuevo compañero. ¿Qué tal con Kameron Taylor? Parece un buen fichaje ¿no?

Sí, es un muy buen fichaje. Se está adaptando muy bien. Hizo una gran temporada el año pasado en Girona, es otro jugador con experiencia en Euroliga, que creo que es algo importante para nosotros.

Ha jugado casi toda la pretemporada de base. ¿Le gusta esa posición o prefiere jugar de escolta?

Me gusta jugar como base, pero también de escolta. Al final de la pasada temporada jugué muchos minutos de base porque Alberto tuvo problemas de lesiones y me acostumbré a esa posición. Me gusta jugar donde sea. No tengo preferencia. Donde el entrenador crea que puedo ayudar más, ahí es donde jugaré. No es importante lo que me gusta más a mí sino en lo que pueda ayudar más al equipo.

El próximo fin de semana llega el primer título de la temporada. ¿Puede el Unicaja ganar la Supercopa? ¿Se ve favorito?

No sé si somos favoritos, pero sí creo que el Unicaja es capaz de ganarla. Somos un muy buen equipo y como casi todos los jugadores repetimos, pienso que esta temporada hay todavía mejor química en el equipo. Tenemos un muy buen equipo y podemos ganar la Supercopa.

Jugarán el sábado en semifinales contra el UCAM Murcia en un campo lleno y con una atmósfera muy dura. ¿Qué tiene que hacer el Unicaja para ganar?

Simplemente mantenernos unidos y hacer lo que sabemos hacer. No nos tiene que preocupar la afición rival o cualquier otra cosa. Tenemos que hacer nuestro juego. Si lo hacemos, todo irá bien.

A la afición les pido que estén a tope con nosotros. En lo bueno y en lo malo. Nosotros vamos a darlo todo para que sean felices

Repetir casi todos los jugadores en la plantilla, ¿es una ventaja para esta Supercopa?

Sí, creo que sí es una ventaja para nosotros. Al principio de las temporadas es verdad que muchos equipos tratan de conocerse con los fichajes nuevos, crear una filosofía y nosotros tenemos la ventaja de que no tenemos que pasar por esto.

La afición siempre le ha demostrado mucho cariño. ¿Qué le dice Tyson Carter a los aficionados de cara a esta temporada que está a punto de arrancar?

Les digo que estén a tope con nosotros durante toda la temporada. En lo bueno y en lo malo. Nosotros vamos a jugar todo lo mejor posible para que nuestros fans estén felices.