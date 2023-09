Ganó el Unicaja al UCAM Murcia (74-79) para jugar la final de la Supercopa Endesa e Ibon Navarro se mostró algo contento en rueda de prensa por la capacidad de superación para afrontar los problemas ante los universitarios. En la final espera el Real Madrid, pero, por si no fueran suficientes las incógnitas, el técnico confirmó que "no sabemos si Jonathan Barreiro podrá estar".

Para llegar a la final primero hubo que superar numerosos obstáculos. "Lo hemos ido dominando varias veces. Hemos cogido 9 puntos de diferencia y saliendo de tiempo muerto hemos encajado parciales que le han permitido al UCAM Murcia volver al partido. La falta de contundencia en pintura, Nemanja Radovic jugando entre líneas nos ha sacado varias canastas de las suyas. Nos está faltando calidad en las primeras ayudas, llenar la pintura de gente más grande. En el último cuarto dimos otro tirón que parecía definitivo con 14 puntos. Algunos errores cómicos han hecho que sufriéramos al final. Han tenido un triple para empatar. Es posible que con todos los problemas y la tensión, vernos con esos 14 puntos nos haya hecho pensar que estaba ganado, y nos hemos equivocado. Con UCAM Murcia nunca lo puedes pensar. Hay que darle mucho mérito a su defensa y la intensidad", analizó el técnico.

Precisamente, el Unicaja se encontró en los primeros minutos con las tres faltas de Dylan Osetkowski que "cambian el partido". Sin embargo, el cuerpo técnico rascó de todos los recursos para mantenerse en partido. "El papel de Will Thomas, las ayudas de esos minutos de Ily, los minutos de Ejim y Will juntos nos han ayudado a mantenernos en partido. Hemos mostrado capacidad de superación a todos los problemas y contentos por la victoria".

Uno de esos recursos, quizás inesperado, fue Melvin Ejim: 9 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias. "Ha viajado 42 horas y viene aquí, y hace esto. Cuando un jugador como Melvin está en la selección, se cambia el entrenador y se mantiene rodeado de estrellas es porque hay cosas que no se ven. Tiene la capacidad de, con un entrenamiento y medio, traernos ese espíritu competitivo y ayudarnos a ganar.

Junto a él, los bases han seguido dando pasos adelante. "Nos vendrá bien que entren. Los minutos de Alberto en la segunda parte han sido realmente bueno. Kendrick intenta buscar las conexiones con los compañeros", valoró el técnico cajista, a lo que añadió: "A medida que vayan teniendo minutos en el campo van a entrar más fácil. El problema mañana no está en la línea exterior, está en otros puestos contra el jugador más determinante de Europa -Tavares-".

Moraleja de la semifinal

A pesar de la victoria, pudo ocurrir cualquier cosa en ese último minuto fatídico. "Nos hemos relajado, como si se fueran a rendir. No es normal que Ejim o Djedovic fallen una bandeja, que Perry pierda un balón, que Carter pierda otro balón... Con lo que nos ha costado, ya está y no estaba. Es una cosa que me extraña porque el año pasado cerrábamos los partidos. Es el primer partido oficial contra un equipo que ha jugado hasta el último minuto y es un toque del que tenemos que aprender para que no vuelva a pasar. Hoy nos ha podido costar un disgusto".

Problemas físicos

Eso sí, no deja grandes noticias a nivel físico este primer encuentro. "Tengo a Marcos -preparador físico- que lleva persiguiéndome 10 mintuos para enseñarme cosas que están muy mal y que son muy graves, y no quiero quedarme a solas con él. Que Djedo tenga 30 minutos y Will 26. Los 26 de Will no son un problema hoy. Ya le hemos preparado para que estuviese así. No sé cómo vamos a estar mañana contra los Yabusele, Poirier, Tavares... ya nos inventaremos algo".

Final contra el Real Madrid

¿Qué posibilidades hay de ver este domingo al Unicaja con el sexto título de su historia? "Si estuviéramos todo el equipo, es posible. Les he visto con mucho ritmo. Les estaba faltando acierto en la primera parte, en cuanto lo han tenido han controlado el partido. Es posible ganarles, probable no lo sé. Nos faltan jugadores que son muy importantes para jugar contra ellos. ¿Estábamos parecidos en la Copa? Sí y no, estaba David Kravish. Puedes pensar que en dos meses van a estar más rodados... y nosotros más sanos", concluyó.