Como es habitual en los grandes partidos de la temporada, la ACB le colocó un micrófono a un árbitro para enseñarle al público cómo se vive el encuentro desde dentro. Este domingo fue el turno de Antonio Conde, árbitro principal del Unicaja-Real Madrid que protagonizó la final de la Supercopa Endesa. Sin embargo, hay varias acciones que no han dejado especialmente contenta a la afición verde y morada, sobre todo un instante del partido con Dylan Osetkowski.

🎙️ Es difícil acostumbrarse a lo que supone vivir, desde la piel del árbitro, una 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇...



Sí, es difícil acostumbrarse a estos vídeos.



Así SONÓ el duelo entre @unicajaCB y @RMBaloncesto desde el micrófono del árbitro principal Antonio Conde. pic.twitter.com/kHn00qruLq — Liga Endesa (@ACBCOM) 18 de septiembre de 2023

En el vídeo, desde el primer momento, se puede ver cómo Conde se muestra a lo largo del partido dialogante, mucho más con los jugadores blancos. En un tramo del partido (minuto 2.30 del vídeo) se ve cómo el californiano se acerca muy educadamente para decirle: "Tengo una pregunta". El colegiado, sin pararse a pensar, le responde contundentemente: "No, ya no vamos a hablar más". Osetkowski le vuelve a insistir: "¿No te puedo hacer una pregunta?". Y, de nuevo: "No, ahora no". A lo que el cajista cuestiona otra vez: "¿Nada de preguntas?", para obtener así la tercera negación: "Perdona, no es momento". Una conversación que sorprende cuando instantes más tarde Conde conversa con Sergio Llull sobre un challenge solicitado por Chus Mateo.

Tampoco ha pasado en balde para la 'marea verde' el "culiao" de Facundo Campazzo a Osetkowski en una conversación con el colegiado en la que se ríe, instantes antes de hablar con el '1' verde y morado. Dos momentos, en cuanto al trato a los jugadores, que han llamado poderosamente la atención.