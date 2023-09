Después de un más que merecido día de descanso tras competir en la Supercopa Endesa, el Unicaja volverá a los entrenamientos este martes. Sin embargo, lejos de cómo planteará Ibon Navarro el partido contra el Lenovo Tenerife el próximo sábado en el debut de Liga Endesa, el tema de la semana en clave cajista es más que evidente: el estado físico de los pívots y los plazos con los que se trabaja para el regreso de ambos.

Por lo pronto, las intenciones, los deseos y los miedos del técnico cajista son más que evidentes: "Me gustaría que empezaran a entrenar el martes, pero no lo sé. La lesión de David -Kravish- es estar con la espada todas las mañanas. No sé cuánto vamos a estar así. Intentamos que entrenara, al día siguiente se levantó mal y desistimos. Espero que Yankuba pueda entrenar ya". Sin embargo, la situación y la prudencia que se quiere tener con los dos jugadores es totalmente distinta.

Optimismo con Yankuba Sima

El pívot español cuenta con posibilidades de estar convocado el próximo sábado. De hecho, el entrenador vitoriano ya anunció una ligera posibilidad de ver a alguno de los 'center' en Murcia, pero el riesgo acabó siendo la opción descartada con el inicio de la Liga Endesa tan próximo. Ahora, unos días más tarde, la situación es menos compleja y la decisión parece ir encaminada a ver al catalán sobre la pista. Antes de la Supercopa ya trabajó en solitario. La cicatriz de su rotura en el gemelo interno de la pierna izquierda ya está curada y su vuelta podría confirmarse este mismo martes.

Precisamente, fue el gran defensor de Shermadini en el último play off liguero, pero sus condiciones físicas están muy lejos de ese nivel. Y esa es una de las peores noticias porque lo cierto es que Sima trabajó durante largas semanas en Los Guindos, junto a Fran Vázquez, para iniciar la temporada a un nivel excelso tanto a nivel baloncestístico como físico. Sin embargo, un par de días antes de superar el reconocimiento médico, llegó esa rotura que le ha tenido un mes y medio apartado.

Prudencia con David Kravish

Por contra, la situación con el pívot 'búlgaro' es mucho más cautelosa. La fascitis plantar del '45' ha sido el gran dolor de cabeza de todo el verano para el cuerpo médico del Unicaja. De hecho, Ibon Navarro comparó la lesión con una "espada" y confirmó que habían intentado integrar a Kravish en los entrenamientos, pero tuvieron que posponer la vuelta por el regreso del dolor. Se trata de una lesión a la que hay que cuidar cada día y que le ha llegado al que es, muy probablemente, el cajista con el rendimiento más regular.

¿Volverán este martes? ¿Uno, los dos o ninguno? Lo que es seguro es que el Unicaja vuelve a los entrenamientos con el foco puesto en la Liga Endesa y ojalá lo hago con sus pívots porque el calendario con Lenovo Tenerife, Casademont Zaragoza, Valencia Basket, Gran Canaria, Joventut y Baskonia no da descanso alguno.