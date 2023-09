A muy pocos días de comenzar una nueva edición de la Liga Endesa, muchos de los equipos celebran a lo largo de esta semana el tradicional Media Day con la prensa. El MoraBanc Andorra, de vuelta a la máxima categoría del baloncesto español, fue uno de los protagonistas durante este martes y, como no podía ser de otra manera, Tyson Pérez, ¿jugador de Ibon Navarro la próxima temporada? Por lo pronto, él mismo lo reconoce que algo hay entre su futuro y el conjunto de Los Guindos: "Tampoco voy a mentir y está la posibilidad de fichar por Unicaja".

El internacional por España ha sido uno de los nombres del verano en clave Unicaja. De hecho, desde el Principado de Andorra ya aseguraron el pasado 21 de julio que Pérez formará parte del equipo malagueño a partir del próximo curso, firmando desde ya un acuerdo de 4 temporadas y estando la primera de todas ellas en el Andorra en calidad de cedido. Sin embargo, al tener contrato con los de Natxo Lezkano, no es una operación tan sencilla. Por lo que, entre otras cuestiones, la cláusula ha alargado el transcurso de la operación.

"Al final, poco puedo aclarar yo. Estamos en pretemporada y estoy centrado en lo que tengo que hacer con mi equipo. Tengo que acoplarme bien con los nuevos sistemas de juego y lo que tenga que pasar, pasará. Aún no tengo nada claro. Insisto estoy concentrado con mi equipo", a lo que añadió: "No pienso mucho en ello. Simplemente, vengo aquí a las mañanas y me entreno para estar lo mejor posible".

Su entrenador también habló de la situación de Tyson Pérez: "Espero que todo esto que se habla de él no le afecte, pero los jugadores son personas y no son avatares. Tienen sentimientos y lógicamente les debe influir a nivel mental. Deseo que todo se resuelva bien y que esté tranquilo para centrarse en lo que se tiene que centrar".

Cuestión de tiempo

Lo que es seguro, por lo pronto, es que esta temporada podrá jugar en el MoraBanc Andorra después de su gran rendimiento como cedido en el Betis. ¿Lo que ocurrirá con Tyson Pérez a partir de 2024? Todo indica que vestirá la camiseta verde y morada. Así lo dan por cerrado los medios locales. Por lo que es una posibilidad que, como reconoce el propio jugador, existe, es posible por parte del Unicaja y sería un gran movimiento para añadir a la plantilla un cupo de garantías.