El Unicaja arranca este sábado su camino en la Liga Endesa 2023/24, y lo hará ante un rival tan duro como conocido como es el Lenovo Tenerife. A dos días del debut, liguero Alberto Díaz y Nihad Djedovic pasaron por la sala de prensa del Martín Carpena para analizar el estado del equipo, los objetivos de la temporada y este fuerte estreno ante los de Txus Vidorreta.

Alberto Díaz

Estado físico

"Al equipo lo he visto bien, seguimos en la misma línea. Estamos en el inicio, quedan muchas cosas por limar. El equipo sigue con las mismas ganas. Me han venido bien estos tres días para descansar, pero preparado ya para el inicio de la Liga"

Expectativas

"Las expectativas están mucho más altas. Sabemos que es complicado igualar el año pasado. Era lo que queríamos, que la gente se enganchase. Estamos contentos y queremos más".

Equipo respetado

"Sí. Lo vemos. Nos vuelven a mirar como años atrás. Nos toman como un equipo a batir. Trabajamos para eso. Somos un equipo sólido, al que la gente teme. Si nos miran así, es una buena señal".

Afición

"Siempre está ahí, no nos fallan. Dieron una exhibición en los dos partidos. Agradecer todo el apoyo que nos dan. No es fácil movilizarse. Siempre nos hemos sentido muy arropados".

Objetivos de la temporada

"Como equipo no lo hemos definido. Hemos vuelto de la selección hace poco tiempo. Tiene que ser día a día, luchar cada partido. Competir cada título al máximo. No nos ponemos límites. Pero queremos llegar, mínimo, a lo del año pasado".

Trato arbitral en la Supercopa

"No son temas para nosotros, nos dedicamos a jugar. Nosotros no somos objetivos, estamos en el campo y tenemos las pulsaciones al máximo. Siempre confiamos en que lo intentan hacer lo mejor posible. Todos fallamos. Lo hacen con la mejor intención. Son temas en los que no nos conviene entrar".

Tenerife

"Es un rival directo, no nos podemos dormir. La Liga empieza ya y cada partido cuenta. Hay que sacarlo desde el día uno. El equipo está mentalizado para este maratón de partidos al inicio".

Calendario duro al inicio

"Tenemos un equipo ambicioso, que pelea, que tiene ganas. La presión que nos metemos internamente es mayor. Queremos ganar cada partido y no creo que nos afecte la presión. Queremos mejorar, ser mejores como equipo. Vamos con el mismo objetivo y no nos queremos relajar".

Margen de mejora

"Tenemos un equipo atlético, que le gusta correr. Podemos mejorar el 5 vs 5. Pero podemos mejorar en todo. Por poner algo, diría eso. Nadie hace nada perfecto. Queremos mejorar en todo".

Rival conocido el Tenerife

"Hay que enfrentarse a todos dos veces en Liga. Han mantenido prácticamente el mismo bloque. Si nos los encontramos muchas veces, será buena señal. El primer partido es muy importante".

Análisis de la Liga

"No he estado mirando al resto de equipos. Todos se han reforzado bien. No sé quién será sorpresa, nunca se sabe. No se puede hacer pronósticos. Tenemos que fijarnos en nosotros, en seguir mejorando. Eso nos llevará lejos"

Objetivos personales

"Lo primero, salud. Es lo primordial en todos los aspectos. Seguir mejorando para ayudar al equipo en todas las facetas que se pueda. Quiero lograr algún título esta temporada, aunque sea muy difícil".

Nihad Djedovic

Equipo

"Hemos hecho una pretemporada casi perfecta, hasta el último partido. Hemos estado casi para ganarlo. Hemos tenido problemas, sin bases y sin pívots. Hemos hecho una pretemporada buena, ahora con los jugadores que han vuelto de la selección. Afrontamos el primer partido con buenas sensaciones y ganas".

Expectativas

"Va a ser difícil repetirlo. Tenemos que estar con los pies en el suelo. Es un maratón, no un sprint. Ir partido a partido y prepararnos para lo máximo. Tenemos un grupo bueno y con mucha calidad. Ojalá tengamos una mejor temporada"

Respeto de los rivales

"Los entrenadores dicen que somos un equipo de Euroliga y es difícil jugar contra nosotros. Todo el mundo nos respeta. Pero con los pies en el suelo, tenemos que trabajar cada día. Es una buena señal que nos respeten, saben que no es un partido fácil jugar contra Unicaja".

Afición

"Nuestra afición es de otro planeta. Lo hemos visto durante la temporada pasada. Y ahora en la Supercopa. Lo agradecemos mucho, en domingo por la noche, que hay que volver y trabajar el lunes. Ojalá podamos devolvérselo cada partido".

Labor arbitral en la Supercopa

"Es un tema para tomar un café y hablarlo. No estamos para eso, no creo que haya sido algo grave, una polémica. Hemos competido hasta el final, hemos tenido opciones para ganar. Los aficionados tienen que hablar de los árbitros, son temas para disfrutar de la conversación".

Arranque duro de temporada

"Nos gustaría empezar con victorias y estar primeros. Pero lo que he dicho, es un maratón. Vamos a ver dónde estamos en la jornada 34. Compitiendo por ser mejores que el año pasado".

Presión

"El año pasado cumplimos objetivos. No creo que hayamos jugado mejor por tener presión. La Copa del Rey es aquí. No veo presión, lo veo como una obligación para cumplir y recoger frutos de nuestro trabajo".

Lenovo Tenerife

"Jugadores con experiencia, juego diferente a nosotros. El año pasado lo hicimos bien, no va a ser fácil. Tiene jugadores con experiencia, un entrenador con muchos partidos. Va a ser un partido para que los aficionados disfruten".

Objetivos personales

"En este punto de mi carrera, las estadísticas personales no me importan. Ganar algún título sería perfecto, trabajamos para eso. Que no haya lesionados, poder competir hasta lo máximo. Si se trabaja al máximo, al final de la temporada puedes estar contento. Trabajo para dar el máximo".