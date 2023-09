¿Van a jugar David Kravish y Yankuba Sima este sábado ante el Lenovo Tenerife? La respuesta definitiva la tiene el entrenamiento de este viernes. Sin embargo, esto dijo Ibon Navarro, entrenador del Unicaja, en rueda de prensa antes de esa última toma de contacto: "Vamos a ver esta mañana cómo va el entrenamiento. Espero que uno de los dos esté. Tengo algo más de esperanza con Yankuba, pero no me atrevo a decir nada. Yo creo que uno de los dos va a estar".

Ahora bien, la situación con David Kravish parece haber dado varios pasos hacia atrás "para volver a empezar". "Le dieron otra inyección hace unos días y ha evolucionado muy bien sin entrenar. Hay algún día que está mal. Tenemos que asumir que en los próximos meses va a haber dolor, dependerá de lo que pueda aguantar. Cuando vuelva se va a alargar más. Ahora está bien. Cuando le subamos el nivel de trabajo hay que ir con mucho cuidado de cómo reacciona. Esto va día a día. Es levantarse por la mañana y ver cómo reacciona el trabajo".

Estas ausencias han provocado que jugadores como Dylan Osetkowski o Will Thomas lleguen al inicio de la campaña sobrecargados de minutos. ¿Hay que temer por ello? "La ventaja ha sido que lo de David y Yankuba lo sabemos desde el día 0. Nos hemos preocupado de que esos jugadores con más carga estén preparados. Han entrenado y los hemos preparado para que sea así. Afortunadamente, están preparados", asumió el técnico.

Kravish y Sima, claves ante el Tenerife 22/23

Precisamente, los dos pívots cajistas fueron esenciales en los últimos partidos del pasado curso frente al Lenovo. "Cuando ves la serie de play off y el partido de Liga, no fue el mejor de Kravish, pero Sima estuvo espectacular. Dos jugadores que fueron capitales a la hora de controlar el bloqueo directo, a Shermadini y ahora no están o no van a estar a ese nivel. Así que sí es un problema". ¿Ante el peor rival posible por los problemas físicos? "Puede ser el peor rival", concluyó.