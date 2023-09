Ibon Navarro compareció en rueda de prensa tras la victoria del Unicaja por 98-75 al Lenovo Tenerife. Un resultado que, según él, no refleja la diferencia entre ambos equipos: "No somos 25 puntos mejores que el Tenerife, ya nos gustaría". Sin embargo, quiso poner en valor el trabajo del equipo al completo para cerrar el primer triunfo del curso: "No quiero destacar a nadie porque todo el mundo ha hecho muy bien su trabajo".

Balance general

"No entramos bien en el primer cuarto. Empezamos anotando con mucha facilidad y el partido es un toma y daca de meter puntos, pero no de solidez. No estamos bien atrás y cuando no estamos bien atrás no corremos. Es verdad que estábamos anotando mucho como ellos, pero no corremos con nuestro ritmo de juego. En el segundo cuarto hemos cambiado un poco la tendencia. Hemos vuelto a recuperar algunos hábitos defensivos, de actividad, de estar más proactivos, tomando malas decisiones a veces, pero proactivos y no reaccionando a lo que hacía Tenerife.

A partir de ahí, hemos encontrado la forma de crecer desde atrás. Hemos podido volver a correr, han hecho un balance defensivo extraordinario en los primeros 15/16 minutos de colapsar la pintura. La energía del partido cambia, volvemos a correr, volvemos a anotar en situaciones de campo abierto. Una victoria importante contra un muy buen equipo. Las pretemporadas condicionan cómo llegan los equipos a las primeras jornadas, en nuestro caso recuperando un jugador interior en el último minuto y echando de menos a otros. Tranquilidad, relativizar el resultado, no somos 25 puntos mejores que el Tenerife, ya nos gustaría, pero esto solamente acaba de empezar".

Yankuba Sima

"Es verdad que le hemos dado muchos feedbacks de cómo jugó el play off contra ellos. Hizo dos partidos extraordinarios, sobre todo aquí que Kravish no estuvo tan bien. Teníamos que repetir esa línea. Lo hemos convencido de que él era capaz a pesar de no tener ritmo de juego. Le ha costado al principio, atrás empezó a tomar buenas decisiones, ha incomodado mucho a Ristic con las situaciones de pick and pop. No entraba en partido defenderlo para paralo. Lo hemos ajustado bien. No es lo que esperábamos, pero hemos intentado que tuviera el partido que ha tenido y afortunadamente ha sido así".

Segunda parte

"Si os fijáis, cuando quedaba 1.30 del primer cuarto ya habían rotado los tres pívots. Querían mantener la frescura en ese puesto con tres jugadores muy grandes a los que les puede costar correr arriba y abajo contra nosotros y han repartido mucho los minutos para aguantar. Si analizas la pretemporada de Lenovo Tenerife, se estaban cayendo los últimos minutos con muchas diferencia de puntos. Estar preparados para un golpe fuerte, pero saber que si llegábamos el partido a 40 minutos intentando correr, había opciones. Es verdad que en los primeros 15 minutos han estado muy bien en el balance y no nos han dejado correr. Desde atrás hemos conseguido romper el partido".

Melvin Ejim

"Me ha pasado un poco como me pasó en Murcia. De repente miro las anotaciones y veo 12 puntos y no los ves. Parece que Tyson Carter ha metido mucho y ha metido 7. El rol de Melvin no es anotar. Lo que el equipo necesita que le dé Melvin para ganar es otra cosa. No son los puntos y como es importante para el equipo que no le prestamos atención. Está en un nivel de confianza que se atreve con cualquier cosa. Lo importante es que cada uno haga bien su trabajo. Djedovic se ha ido con pocos minutos porque ha hecho 4 faltas, pero son 4 faltas muy importantes en situaciones difíciles y que tenía que hacer las faltas. No quiero destacar a nadie porque todo el mundo ha hecho muy bien su trabajo. Alberto ha hecho una segunda parte espectacular. Todo el mundo ha estado muy bien".

Kameron Taylor

"Ha acumulado tres pérdidas en situaciones en las que abusa del bote con pocos espacios para su uno contra uno. Esto es lo que tenemos que intentar ayudar, a no ponerle en esas situaciones en las que quiere hacer su juego, pero no tiene buenos espacios. En la segunda parte ha encontrado situaciones mucho más abiertas, de uno contra uno con esquinas vacías y ha sacado sus tiros. Es un jugador de media distancia, de los que ya no hay muchos. Es ese jugador que cuando está cerca si intenta finalizar rápido es muy efectivo. Si empieza a botar y pivotar, pierde efectividad. Tenemos que encontrar el punto en el que se sienta a gusto, que no sienta que le queremos quitar cosas, que entienda que tenemos explotar y limitar otras. Tenía muy malas sensaciones en la primera parte, como Tyson, y han sido muy importantes con Alberto para romper el partido".