Ibon Navarro, entrenador del Unicaja, compareció en rueda de prensa tras la derrota ante Valencia Basket contrariado por el traspiés, pero con una visión clara de lo que le está ocurriendo al equipo.

“Felicitar al Valencia Basket por la victoria y a mi equipo por el esfuerzo. Hemos peleado contra un equipo de mucho nivel. Esta es la línea. Somos capaces no sólo de competir, sino de tener alguna opción más de ganarles. Hay que hacer un partido prácticamente perfecto".

Las pérdidas, un lastre

El entrenador vasco incidió en las pérdidas de balón y los fallós de un momento muy determinado. "Esos últimos segundos del tercer cuarto y principio del cuarto, con la forma de jugar que tenemos, hemos cometido errores y pérdidas que no eran forzadas y eso se convierte en puntos en contra. Les han salido también algunos tiros abiertos. Es muy difícil. Se ha notado una superioridad física clara hoy. Debes hacerlo casi todo bien ante equipos tan físicos y de talento como el Valencia”.

Para Ibon, también hubo esta vez una cierta ansiedad. “Cuando juegas contra un equipo que es superior físicamente… hemos cometido errores de ansiedad y otros de no correr bien al contraataque. No hemos contagiado a la gente que veía que ese era el momento del partido y nos hemos retroalimentado con ansiedad y frustración. Jugar en casa tiene todo bueno, pero es verdad que con el equipo así y esa retroalimentación nos ha pesado un poquito. Ha habido un puntito de ansiedad”.

Lectura del mal momento

Para el técnico cajista, esto que está pasando tiene una lectura clara: “Lo aventurábamos ya. Hay muchos jugadores que están volviendo. Es normal. Hoy ha sido un partido muy raro. Hoy necesitábamos que el juego interior estuviese bien y ante jugadores así es muy complicado. Yankuba va un poco mejor, pero es el proceso natural. Hay que cuidar a Will, que nos ha dado mucho. Sabíamos que el momento de bajón llegaría. El equipo necesitaba entrenar, no descansar. Estamos fuera de forma, no cansados. Todos no tienen que entrenar lo mismo. Tranquilidad y a seguir trabajando”.