Antonio Jesús López Nieto acudió a la inauguración de la sede de la Peña Infierno Verde y allí pasó revista a la actualidad del equipo verde y morado, tras las dos derrotas seguidas en la Liga Endesa. "Hay que hacer análisis con tranquilidad. No se puede ir del fracaso al éxito y del éxito al fracaso con tanta facilidad. El equipo el día del Tenerife todo el mundo decía que estaba fenomenal y han pasado seis días y en seis días parece que se había caído el mundo. Sabíamos que esto iba a ocurrir. Estábamos sin pívots. Lo que no era normal era cómo estábamos jugando sin pívots. Hay que meterlos en la dinámica de grupos y puede ocurrir, y no nos vamos a alterar, que nos pongamos 1-3 o 1-4. Podemos ganar el domingo, podemos perder. Tenemos un calendario duro, no nos vamos a poner nerviosos. Tenemos el mismo objetivo de siempre. Estar en la Copa del Rey, más allá de que se celebre en Málaga, estando entre los ocho primeros al final de la primera vuelta, estar en los play off de la Liga Endesa y llegar a las fases finales de la BCL. Son nuestros objetivos racionales y ahí queremos estar", aseguró el presidente verde.

El "presi" no se inmuta

López Nieto, desde luego, no se altera. "Hemos jugado tres finales en ocho meses y la gente se viene arriba y no evalúa las lesiones de los jugadores. Sin juego interior es muy difícil y ahora mismo vamos a jugar un tiempo así, con los jugadores que están haciendo la pretemporada durante la temporada, y va a ser muy duro. Yo estoy muy tranquilo, no me voy a dejar llevar, no lo hice por la euforia antes, ni ahora estoy preocupado. Esto es tiempo. Si nos ponemos con resultado adverso ya lo iremos remontando. Vamos a estar arriba otra vez como al final de la temporada pasada", aseveró.

El presidente está seguro que la afición entiende mayoritariamente el momento que está pasando el equipo: "La afición está ahí, se ha comportado perfectamente. La afición es muy madura, que sabe cuál es el momento actual y puntual. El calendario que nos han puesto no se lo ponen ni al peor enemigo. En un momento como en el que estamos, sin juego interior solvente de momento, con otro calendario hubiéramos crecido en la victoria. Ahora es más difícil crecer en el triunfo, cosa que no descarto. Igual puede ocurrir que vayamos a Gran Canaria y ganemos, pero también podemos perder. Ni es un drama la derrota ni una victoria épica si ganamos. Lo que hay es que no perder como en Zaragoza. No por perder sino por la manera en que se perdió. Tenemos una seña de identidad, que es pelear. Perdimos con Valencia, un equipo muy físico, ellos nos ganaron, tuvimos algunos fallos y no pasa nada. Pero en Zaragoza no fuimos nosotros, no fuimos identificables y perdimos, por lo tanto es lo único que me preocupa, que siempre tengamos nuestra identidad", finalizó.