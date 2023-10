El Unicaja no ha empezado la Fase Regular de la Liga Endesa con buenos resultados. Tras ganar al Lenovo Tenerife en la jornada inaugural, el equipo verde y morado ha encajado tres derrotas seguidas frente al Casademont Zaragoza, Valencia Basket y Dreamland Gran Canaria. El actual 1-3 de los cajistas en la clasificación les hace estar en la posición número 13, a dos victorias ya del octavo, el Joventut de Badalona, que precisamente será el próximo rival de los cajistas en la Liga este sábado en el Palacio Martín Carpena.

Corte copero

Aunque la ACB no acaba nada más que de empezar, lo cierto es que "solo" quedan 13 jornadas para el corte copero. Parecen muchas, pero dentro de 13 partidos solo los 7 equipos mejor clasificados al final de la primera vuelta, tendrán billete para jugar la Copa del Rey del próximo mes de febrero.

La situación actual en la tabla del Unicaja podría ser alarmante... pero no lo es porque esa cita copera de 2024 será en el Palacio de los Deportes Martín Carpena y, de hecho, los de Ibon Navarro son a día de hoy el único equipo de toda la Liga que tiene billete asegurado para el torneo del k.o.

Billete asegurado para el Unicaja

La verdad es que esa plaza copera ya en el bolsillo permite a Ibon Navarro y a su equipo mirar con otros ojos este mal arranque liguero. Si la próxima Copa del Rey fuera en cualquier otra ciudad, el Unicaja estaría obligado a ganar 8-9 partidos de estos próximos 13. Una cifra que en una Liga tan competitiva como la ACB está al alcance de muy pocos.

Es evidente que el Unicaja atraviesa una mala racha, pero tiene la suerte de que no hay urgencias deportivas en la clasificación para cumplir ese primer gran objetivo de la temporada. El reto ahora es remontar puestos en las próximas jornadas y asentarse entre los 8 mejores lo más pronto posible. Si es antes del final de la primera vuelta, sería genial. Pero si no, no tendrá ninguna penalización deportiva grave. Y es que la presencia en la Copa de Málaga para defender el título logrado el pasado febrero en Badalona, al menos, evita problemas a corto-medio plazo.