El banquillo del Unicaja pierde fuelle en ataque

El Unicaja fue un equipo muy admirado la pasada temporada. Más allá de la revolución desde la dirección deportiva y del acoplamiento de todas sus piezas, la plantilla de Ibon Navarro acabó quinta la Fase Regular de la Liga Endesa -empatada con el 4º, el Tenerife- por hacer muchas cosas bien e incluso ser el mejor en otras tantas. Por ejemplo, los puntos anotados desde el banquillo. Sin embargo, factores como el estado físico de los interiores y la baja de forma de otros jugadores han convertido una de las grandes fortalezas cajistas del curso pasado en una actual debilidad.

El equipo de Los Guindos no tiene un quinteto tipo, cualquiera puede ser titular. De hecho, suelen ser las características del rival las que definen si Alberto Díaz o Kendrick Perry juega de base, si Kameron Taylor, Tyson Carter o Tyler Kalinoski se colocan en el ‘2’ o si de ala-pívot juega de inicio Will Thomas o Dylan Osetkowski. Ese aspecto, por suerte, no ha cambiado. Lo que sí lo ha hecho es la efectividad anotadora que tienen los jugadores que salen como suplentes.

El Unicaja lideró el pasado curso la clasificación de los puntos anotados desde el banquillo con una media de 45.97 por encuentro en temporada regular. Por encima de los cuatro de Euroliga que van más allá de los 12 jugadores disponibles para la convocatoria: Baskonia (43.94), Real Madrid y Valencia (41.18), y Barça (36.74). El gran éxito de una plantilla en la que, como se dijo desde el principio, cualquiera podría disputar más de 20 minutos por encuentro.

Del 1º al 13º

Ahora, iniciada la temporada, el bajón en esta estadística ha sido notable. El Unicaja ya no es 1º, sino que ocupa la 13º plaza y anota 36.50 puntos, siendo tan solo el 43.58% de la anotación total por el 52.64% de la temporada anterior. Una clasificación que no lideran, ni mucho menos, los cuatro equipos de Euroliga -todos por delante del club de Los Guindos-. Quien mejor anota en esta faceta es el Zunder Palencia, cuyo banquillo registra el 55.86% de los puntos totales, seguido del Bilbao Basket (53.42%).

Razones hay muchas. De hecho, todas forman parte de las causas por las que el Unicaja ha llegado a este punto con un balance de 1-3. Ante el Lenovo Tenerife -la única victoria liguera hasta el momento-, el banquillo anotó 47 puntos. A pesar de registrar 92 en la derrota con el Zaragoza, solo 27 vinieron desde los suplentes. Un paso adelante que sí dio el banquillo en el tropiezo frente al Valencia Basket con 50 puntos -23 de Perry- para volver a tirar del freno de mano ante el Gran Canaria: 22 de 69.

Causas

Esa reducción de productividad desde el banquillo viene motivada por el estado físico de los pívots al no poder ofrecer ni el 60% de sus posibilidades o el bajón de forma de ciertos jugadores. Por lo pronto, el equipo ha perdido hasta 10 puntos de la mano de los Carter, Kalinoski y Taylor. En esa faceta brilló el año pasado Osetkowski, siendo uno de los 15 mejores de la Liga Endesa, para ser ahora titular y sustituir a un Will Thomas que ha pasado a ser terrenal o un Kravish que dejó en la isla sus primeros 2 puntos de la temporada.

En definitiva, la pérdida de anotación desde el banquillo es una de las tantas causas que podría explicar la situación en la que se encuentra el Unicaja. Una faceta en la que desde ya se trabaja para mejorar.