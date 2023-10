Tyson Pérez ya es nuevo jugador del Unicaja. El club hizo oficial este miércoles el fichaje del ala-pívot español con un contrato hasta 2027, aunque esta primera temporada la pasará como cedido en el MoraBanc Andorra. Reconoce estar "muy contento", con confianza para este nuevo curso y confiesa que "Ibon ha sido una de las principales razones" para aceptar la oferta del conjunto verde y morado.

Primeras palabras

"Muy contento. Al final es un contrato largo, estaré aquí unos añitos y con muchas ganas de estar aquí el año que viene y poder ayudar".

Temporada importante en Andorra

"Es un poco raro, pero al final hemos llegado a un punto en el que todas las partes están contentas. Yo creo que será un buen año para mí jugar en Andorra, creo que disputaré muchos minutos, seré importante y aprenderé mucho. Cogeré mucha experiencia de cara al año que viene, cuando esté aquí en Málaga y así poder ayudar un poco más".

Papel de Ibon Navarro

"Ibon ha sido una de las razones principales. Hablé con él, los tres años que estuve con él estuve muy a gusto. Creo que aprendí un montón de cosas, jugué bien y quiero volver a ese punto, a seguir creciendo y volver a ser importante con él".

Objetivos

"El objetivo principal es jugar bien y estar sano. Pasé un bache un poco difícil con muchas lesiones, pero sí que es cierto que estoy bien, estoy bastante sano, no he tenido ningún problema en el último año y medio. Y cuando toque jugar en el Carpena será raro. Al final tendré una sensación un poco extraña, pero creo que una vez que empiece el partido me olvidaré de todo y me dedicaré a jugar".