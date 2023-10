Seguro que será este próximo sábado, si se da la ocasión, una de las imágenes más llamativas que dejará el Unicaja-Joventut que se jugará en el Palacio Martín Carpena. Porque, desde luego, llamativo es para verlo en directo. Y es que el pívot de ascendencia nigeriana Chinanu Onuaku, fichado el pasado mercado estival por el cuadro verdinegro, lanza (y por cierto, suele meter) los tiros libres a cuchara. Una mecánica muy particular e impactante, que la "marea verde" podrá ver en directo este próximo fin de semana.

¿Por qué este estilo?

Durante los años 70, Rick Berry, jugador de los San Francisco Warriors, puso de moda una peculiar fórmula de lanzar los tiros libres al "estilo cuchara", que muchos puristas consideran que es antibasket, pero que a él le funcionaba hasta el punto de que llegó a alcanzar un 90% de efectividad gracias a esta peculiar técnica de tiro.

Cuando el ahora pívot de la Penya estaba en la Universidad de Louisville, Onuaku comenzó a tener serios problemas para anotar desde la línea del tiro libre. Su entonces entrenador, el mítico Rick Pitino, le aconsejó entonces que adoptara esta inusual técnica que había hecho tan popular Barry en los 70: los tiros a cuchara.

Porcentajes envidiables

El experimento resultó de lo más satisfactorio. En solo sólo un año le hizo subir de un 46,7% a un 58,9% de acierto.

A partir de entonces, Onuaku empezó a emplear esta técnica que incluso llegó a usar durante su paso por la NBA. Y es que el pívot se declaró elegible para el draft de 2016 y fue seleccionado por los Rockets con el número 37. Pasó la mayor parte del tiempo jugando en la Liga de Desarrollo, donde mantuvo su forma de lanzar desde la personal y su porcentaje de acierto siguió creciendo hasta el 72,4%. Con la franquicia de Houston llegó a disputar seis encuentros en dos temporadas y tuvo ocasión de hacer cuatro tiros libres... que anotó. Fue ahí, cuando se hicieron virales los vídeos de sus lanzamientos por las redes sociales. "La gente me conoce por este lanzamiento, lo sé. Ni me gusta, ni me disgusta. Es una técnica como otra cualquiera", decía semanas atrás en una entrevista en El Mundo.

Carrera muy internacional

Tras no encontrar su hueco en la NBA, Onuaku se enroló en los Greensboro Swarm, equipo asociado de los Hornets en la G League y después comenzó su periplo fuera de Estados Unidos. Primero, el Wonju DB Promy de Corea del Sur. Después, el Zadar. Más tarde, el Bnei Herzliya. Con el club croata hizo un 66,7% en tiros libres en la Liga Adriática y con el israelí, un 63,2% en la competición doméstica.

Hace un par de veranos firmó con Dinamo BDS Sassari, equipo contra el que jugó el Unicaja la pasada temporada, aunque a mitad de temporada cambió Italia por Israel para jugar en el Hapoel Tel Aviv, por lo que fue baja en la visita de los transalpinos a Málaga para disputar el partido continental de la primera fase de la BCL.

Ahora, sí. Desde este pasado verano es jugador del Joventut, lo que provocará que por primera vez en su carrera, Ounaku juegue en el Palacio Martín Carpena este próximo sábado. Allí exhibirá ante la "marea verde" su particular ritual desde el 4.60. Ojalá no le sirva a su equipo para ganar a un Unicaja muy necesitado de triunfos en este arranque liguero.