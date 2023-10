Ibon Navarro compareció este viernes ante los medios. El entrenador vitoriano mantiene un discurso tranquilo y paciente en torno a su equipo, que ha empezado con un balance de 1-3 en la clasificación de la Liga Endesa. El Unicaja recibe en el Martín Carpena este sábado a las 20.45 horas al Joventut de Badalona en un partido en el que los verde y morados tratarán de cerrar la mala racha abierta de tres derrotas consecutivas. Esto es lo que ha dicho esta matinal de viernes el técnico cajista...

Ánimo

"Hemos tenido una buena semana de trabajo, con la gente más metida, una rotación normal, Sima ha entrenado bien... En líneas generales hemos hecho una buena semana de trabajo. Estamos animados para hacer un buen partido y poder ganar ante un buen equipo. Los jugadores están con ganas de jugar más y de entrenar menos, pero vamos con mucho retraso por muchas cosas (lesiones, jugadores que llegaron tarde) y los jugadores saben que estas semanas son importantes para mejorar. A partir de la semana que viene ya entrenaremos poco".

Joventut

"Intentaremos que no jueguen cómodos. Intentaremos imponer nuestro ritmo y que los jugadores que todavía no nos ha ayudado tanto, mejoren. Queremos parecernos a ese equipo que corre, que muerde atrás... Vamos a pelear, vamos a cometer errores, pero queremos que la sensación sea que hemos vuelto. Joventut viene con jugadores interiores que son muy peligrosos. Pueden jugar con dos bases, con jóvenes que aportan. Tienen una plantilla larga que puede hacer muchas cosas".

Mala racha

"Estoy ocupado, no preocupado con la situación del equipo. No es bueno estar preocupado por "si pasa algo", porque a lo mejor no pasa. A veces nos olvidamos de que los rivales también juegan. Tenemos que ser humildes, como lo fuimos el año pasado. Y esa humildad la hemos perdido todos. Cada rival te puede ganar. Ganar es muy difícil. La ACB es muy larga, vamos a mejorar y a reajustar cosas, pero en la Liga Endesa todos los partidos son muy difíciles".

Actitud

"Cuando un equipo repite todo hay riesgos. Los jugadores a veces piensan que a este o a aquel equipo les vamos a ganar porque sabemos cómo juegan. No es cuestión de mala mentalidad, es un peligro mental que sabíamos que podía aparecer. En cierto modo ha sido un inconveniente en algunos partidos. Tenemos que hacer muchas cosas bien para poder ganar. No tengo quejas del equipo en cuanto actitud, más tengo sobre la energía".

Afición

Del Carpena no me puedo quejar. Contra el Valencia, cuando quedaban dos minutos, dije a mis ayudantes que el Carpena estaba distinto a otros días. No se cantó el himno en todo el partido. No sé por qué. La gente estaba muy callada. A lo mejor pensaban que teníamos que ganar al Valencia. Me gustaría ver un Carpena lleno y que empuje. La victoria más difícil va a ser la próxima, la primera que tengamos. Pero la necesitamos. Ojalá el Carpena esté como estuvo contra el Joventut el año pasado. Cuando lo pasamos mal, la gente nos empujó. No pido ni exijo, pero me gustaría verlo".

Fichaje de Tyson Pérez

"Tyson Pérez es un jugador de un potencial tremendo, que tuvo una lesión muy complicada que le tuvo año y medio fuera. La pasada temporada ya demostró estar recuperado. Tiene energía y un físico brutal. El club ha hecho un gran esfuerzo por él. Es un fichaje muy interesante para el futuro. Que se quede en Andorra este año es muy bueno para que juegue un partido por semana y se recupere totalmente de sus problemas en la rodilla".